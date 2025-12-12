¥é¥Ô¥À¥¹¡¢1300²¯±ß½Ð»ñ¤á¤É¡¡µþ¥»¥é¤â¸¡Æ¤¡¢Ì±´Ö´ë¶È20¼ÒÄ¶
¡¡ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë1300²¯±ßÄøÅÙ¤Î½Ð»ñ¤Ë¤á¤É¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬12ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£µþ¥»¥é¤¬»ñËÜ»²²Ã¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¥ä¥Î¥ó¤âºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï20¼ÒÄ¶¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥é¥Ô¥À¥¹ÀßÎ©Åö½é¤ËÁí³Û73²¯±ß¤ò½Ð»ñ¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É8¼Ò¤â½Ð»ñ³Û¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¸«ÄÌ¤·¡£¥é¥Ô¥À¥¹¤Ï27Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤ò·×²è¤¹¤ëÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð»ñ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï25Ç¯Ãæ¤Ë¤â¥é¥Ô¥À¥¹¤È¹ç°Õ¤¹¤ë¡£¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤äÉÙ»ÎÄÌ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤âÁ°¸þ¤¤À¡£