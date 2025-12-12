11月、司法試験合格をSNSで発表した山本モナさん。

35歳で芸能界を引退し、36歳で長女を出産。その後3人のお子さんを育てながら46歳の時に早稲田大学のロースクールに入学し、49歳にして3度目の試験で見事に難関試験を突破した。

芸能界引退のきっかけになった夫へのうらやましさ、3人の子育て、「母」「妻」という立場以外の自分が消えていく不安……。たてつづけにやってきた人生の決断についてモナさんに話を聞いた。



――司法試験合格、おめでとうございます。

山本モナ（以下、モナ） ありがとうございます。思ったより多くの人が反応してくださって、びっくりしています（笑）。

――2011年に結婚式と同時に芸能界をいったん引退されていますが、その後はどんなふうに過ごしていらっしゃったのでしょう。

モナ 2012年に長女が生まれて、その後に芸能の仕事も再開していたんですが、基本的にはずっと子育てをしてましたね。それで3年前から早稲田のロースクールに通って……という感じです。

――そもそも芸能のお仕事を引退されたのはなぜだったんですか？

モナ 当時の私は仕事が忙しすぎて、自分のことがよくわからなくなってしまっていたんです。ものすごい数のテレビ番組に出ている状態で、オファーをいただくことは嬉しいし、テレビの仕事は楽しいんですけど、人前に出ることへのプレッシャーが積もり積もっていました。もともと、アナウンサー志望だったわけでもないですし。

――そうなんですか？

モナ 私の家系は祖父も母も新聞社で働いていて、私も記者志望でした。でもアナウンサー試験って日程が早いので、受けてみたら朝日放送さんから合格をいただいて。朝日放送はとても雰囲気がいい会社で、せっかくの縁だしやってみようと思って入社を決めました。

アナウンサーの仕事をやめるきっかけは「夫に会ったことでした」

――アナウンサー時代のモナさんも楽しそうに見えました。

モナ 自分としては「やっぱり違う」という気持ちは消えませんでしたね。1年ちょっとで、ニュースセンターに「記者やりたいです」と伝えて、記者をやらせてもらった時期もありました。

――そんな状況でも、アナウンサーとしては売れっ子になっていった。

モナ 幸いお仕事はたくさんいただけて、29歳でフリーになってからはほぼ休みなしでした。朝7時から夜の11時までフジテレビにずっといて3つ収録して、その後かくし芸の練習、みたいな生活でした。あまりにお台場にいすぎて、仕事と関係がない日に車であのあたりを通ると無意識にお台場で降りちゃうくらいでした。

――そこからの引退は急です。

モナ きっかけは、夫に会ったことでした。彼は自分のお金で1人で自分の会社を作ってそれを大きくしようともがいていた時期だったんですが、今まで周りにいないタイプで新鮮だったんです。自分がやりたいことを仕事にして、こんな人もいるんだな、と。

――本当にやりたいことを仕事にしているのが羨ましかった、とか?

モナ そうかもしれません。当時の私は流されるままにオファーされる仕事でいっぱいいっぱいになっていて、そのストレスでお酒にいったり、タバコにいったり……。それで彼との結婚が現実味を帯びてきたときに、「これはドラスティックに区切りをつけないと、自分の人生によくない」と思って引退を決めました。

――モナさんくらい著名な方だと、苗字を変えることに抵抗はありませんでしたか。

モナ むしろけじめをつけるためにはそのほうがいいと思ったし、当時は再び仕事をするつもりもなかったのでするっと決めました。

「1人めの時点で“高齢出産”扱いでしたし、3人めは43歳でした」

――それから3人のお子さんが生まれていたことを今回知って「驚いた」という声も多くありました。

モナ もう13歳、11歳、6歳になりました。長女、長男、次女ですね。1人めの時点で36歳だったので「高齢出産」扱いでしたし、3人めは43歳でしたからね……。ただ個人的な実感としては、30代で生んだ2人は大丈夫だったんですが、3人目の時は本当に大変でした。

――やはり体力的なことでしょうか。

モナ 私の場合は、妊娠中から生むまではそんなに問題はなかったんです。生んだ後が大変で、子どもを生むと髪が抜けるんですけど、30代のころはすぐに生えてきたのが3人目の時は全然戻らなくて、6年たった今でも戻り切ってないんです。あれは悩みましたね。

――そんなところにも影響が出るのですね。3人めが年が少し離れているのは何か理由があったのですか？

モナ 1人めの時から不妊治療をしていたんですけど、3人目の時は年齢もあってなかなかできなくて時間がかかったんです。体外受精は体の負担が大きいし、「生めたとして3人同時に子育てできるのか」「もし生めなかったら……」といろんな可能性をシミュレートしてしまって精神的にもキツかったですね。

――それから13年間お子さんを育ててくる中で、一番大変だと感じられたことは。

モナ とにかく本当に何もわからないんですよね。本を読んで勉強はしたんですけど、実際に赤ちゃんと暮らし始めてみるとわからないことだらけ。母も高齢で東京にはなかなか来られなかったので、本当に1人でした。

困ったことがあるたびに病院の助産師さんや看護師さんに電話して「おへそが黒いんですけど、どうしたらいいですか」とか、全部聞いていました。

――経済的にはシッターさんなども選択肢だったと思うのですが、あまり利用されなかったのですか？

モナ 1人めのときは仕事もやめてましたし、子どもが可愛い気持ちも大きくて自分でやろうと入れ込んでいましたね。

――とはいえ何もわからない状況に1人は心細いです。

モナ しかも1人めの時は「きっちり子育てしたい」と思い過ぎて、夕方5時に寝かせようとしたりしていました。でも2人め、3人めとだんだん「ここは手を抜いてもなんとかなる」というところがわかってきて、多分うちだけじゃないと思うんですけど、下の子の方が手をかける度合いは減ると思います。だからなのか、3人めが性格的に一番自立してますし、いろんなことができるようになるのも早かったですね。

――上の娘さんが中学生などになってくると、また別の悩みも出てくるんじゃないですか？

モナ いままさに思春期に入ってきて、新しいトラブルもやっぱりありますね。学校や幼稚園の用事もあるし、ロースクールに行くようになってからはその時間のやりくりもあって、塾のお迎えを忘れたことも何度もあります。塾から「どなたもお迎えにいらっしゃってないようなのですが……」と電話が来て慌てて迎えに行ったり。

――受験や教育などの方針はあるんですか？

モナ 長女の時はすごいコミットして、習い事も含めてガチガチにレールに乗せようとしていました。危ないことはやらせない、やってほしいことは押しつけて。

でもある時、長女から「ママと私は違う」って言われたんです。「ママは勉強が好きかもしれないけど、私は違う」「バイオリンは本当に嫌だった」って強く言われて。

――それはショックでしたか。

モナ ショックもありましたけど、そうだよなと反省しました。年齢が上がって母娘で喧嘩したりすることで、子どもたちと自分が別人格なことがやっと受け入れられて、一方的にガチっと押し付けていたことを「本当にごめん」と謝りました。

――夫婦間で育児の役割分担などはあったのですか？

モナ 子供のことは基本的に全部私がやっていましたね。金銭的なことに対しては夫が、という感じでかなりはっきり分かれていました。

「だんだん自分の中に『妻』の立場と、『母』の立場しかないような感覚になってくるんです」

――芸能界で長く活躍されていたところからの子育てに全力という振れ幅の大きい十数年だったと思うのですが、モナさん自身の中で変化した部分などはありますか？

モナ 3人の子どもに恵まれて、生活基盤が固まった感覚はありました。子どものため、家族のために自分がやらなきゃいけないことがすごくはっきりしていて、自分がいるべき場所もあると感じられて、精神的にはどんどん落ち着いていきました。

後はテレビに出なくなったことで、外を歩いていても視線を感じなくなったし、もううつむいて歩かなくていいんだ、というのは嬉しかったです。ただ、時間を追うごとに「これだけでいいのか」という不安が出てきたんです。

――どういうことでしょう？

モナ 結婚して夫の苗字になり、子育てに全力で向き合うという決断は間違っていなかったとは思うんです。でもそうやって10年以上生きていると、だんだん自分の中に「妻」の立場と、「母」の立場しかないような感覚になってくるんです。

――〇〇ちゃんのママ、のような。

モナ まさにそうです。それまでは社会の1人として存在していた「山本モナ」という存在が消えていって、〇〇さんの妻、〇〇ちゃんの母っていうステータスしかなくなっていく。それで幸せだし、そうなりたいと思っていたはずが、だんだん不安になってきて。

――どんな不安だったのでしょう。

モナ 夫は相変わらずキラキラしてるわけですよ。結婚した時は小さかった会社がどんどん大きくなって、上場して。今でも「あれがやりたい」「次はなんとかだ」って楽しそうに仕事をしている。

このまま数年して子供たちが巣立った後、このキラキラした夫のそばで私は一体どうするんだろう、「〇〇の妻です」というだけで生きていくんだろうか、って思ったんです。子どもたちの人生は子どもたちのものだから自分を乗っけてもらうわけにもいかないし、そもそもそんなの迷惑だろうし。

――それで、次のステップを探し始めたのですね。

モナ もちろん子育ては続いていきますけど、自分自身が何か頑張る目標がないと苦しいなと思ったんですよね。そこにコロナ禍も重なって“学び直し”みたいなことも。

――誰かに相談したりはしたのですか？

モナ コロナ禍の最中に広島に帰省していた時に、母に「仕事したかったんじゃないの」と言われたのは大きなきっかけになりました。それで自分の人生の棚卸しを始めて、もともとずっと引っかかっていた弁護士という道を、掘り起こしてきたんです。

