¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Ûºî²È¤ÎÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿1991Ç¯¤´¤í¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¤Ï½ù¡¹¤ËÆüËÜ¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤¬³¤³°¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÆüÊÆ¸òÎ®ÃÄÂÎ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢91Ç¯Åö»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÇä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¸²½ÌÌ¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÍ¢ÆþÄ¶²á¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£