齊藤京子、美背中際立つ上品ドレスSHOTにファンうっとり「ビジュ、限界突破」「美人すぎてえぐい」

12月11日、齊藤京子がInstagramを更新した。

【写真】美背中を大胆に見せた上品ドレスSHOT披露

齊藤は、自身のInstagramアカウントにて、「ジョー マローン ロンドンの “Fun and Games” ポップ アップ イベントに行ってきました！」と切り出すと、「ホリデー限定のサンダルウッド ＆ スパイスド アプリコット コロンをお試しさせていただきました」などとコメントし、イベントをPRした。

あわせて、大きく背中の開いたデザインのシックなドレスを着用した、イベント会場内での写真や、華やかなクリスマスツリーの前に佇む姿などを公開。

この投稿に対し、SNSでは、「きょんこはドレスが本当によく似合う」「ビジュ、限界突破」「ガチで美人すぎてえぐい」「可愛すぎる美しすぎる」などの反響があった。

2024年4月に日向坂46から卒業した齊藤は、女優として邁進中。現在放送中のドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）で水野美紀とW主演を務めているほか、2026年1月23日には主演映画『恋愛裁判』が公開予定となっている。