エイチ・アイ・エス（HIS）は、2025年10月期の通期決算を発表した。純利益は47億1,900万円（前期比45.9％変）だった。

売上高は3,731億600万円（同8.7％増）、営業利益は116億2,700万円（同7.1％増）、経常利益は113億8100万円（同8.9％増）だった。売上高と営業利益は全セグメントで増収増益となった。1株あたり純利益は63.16円。期末配当は1株あたり10円、通期では同20円となる見通し。配当性向は31.7％。

また、事業用資産とのれんの減損損失として27億7,200万円、トルコ子会社の事業縮小に伴う特別退職金や債権放棄費用として事業整理損として17億5,200万円を計上した。

海外旅行ではイベントや新ブランドの展開により販売強化に努め、繁忙期の需要喚起と早期予約を促すプロモーションを実施した。通年で売上高を牽引する欧州・中近東方面では特にトルコとエジプト、添乗員付きツアーではスイス・北欧のビジネスクラスやプレミアムエコノミークラス利用のツアーが高い伸びを見せた。国内旅行では「ジャングリア沖縄」のチケット付きツアーがレジャー需要を押し上げた。

2026年10月期の業績は、売上高は4,200億円（同12.6％増）、営業利益は140億円（同20.6％増）、経常利益は140億円（同23％増）、純利益は90億円（同90.7％増）を見込んでいる。