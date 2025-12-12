全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷のスパゲティ専門店『松下雄二屋』です。

海鮮とダシの旨みで悶絶級の味わいに

まずは一品料理と肴に酒を味わい、〆に麺をつるり。蕎麦屋の流儀をパスタで楽しんでほしいという店主の松下晋司さん。

とはいえ生ハムやオムレツ、タリアータと一品料理は充実しており、この後にスパゲッティにたどり着けるのか？

しかしスパゲッティもトマトソース、クリームソース、醤油味などと実に多彩で目移り必至。しかもソースとの絡みを考えて麺の茹で時間を変えるこだわりぶりなのだ。そして和風のしょうゆバターは和風ダシにブイヨンなども加えるとのこと。

海の幸スパゲティ（おしょうゆバター）1600円

『松下雄二屋』海の幸スパゲティ（おしょうゆバター） 1600円 イカ、タコ、エビ、アサリ、ワカメと具材たっぷり

ならばと人気の「海の幸」を頬張れば、ダシに支えられたイカ、エビ、貝類などの旨み、風味が口の中で爆発するのだ。創業28年は伊達じゃない。

つまり、こちらにはお腹をしっかりと空かせて伺うこと。さすれば天国へと誘われん！

『松下雄二屋』店主 松下晋司さん

店主：松下晋司さん「通し営業なので蕎麦屋的な昼飲みにも◎」

『松下雄二屋』

阿佐ヶ谷『松下雄二屋』

［店名］『松下雄二屋』

［住所］東京都杉並区阿佐谷南1-47-8

［電話］03-5378-3393

［営業時間］月：11時〜22時（21時LO）

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅南口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、ミートソースのスパゲッティの画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／編集部

