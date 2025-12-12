「セサミストリートマーケット」のホリデーカフェメニューの第2弾！サンタ帽に見立てたかわいすぎるドーナツも登場
物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、ホリデーメニューの第2弾の提供がスタートしている。
【写真】「セサミストリートマーケット」のホリデーカフェメニューの第2弾を見る
■20インチの特大ピザも！店内で食べられるわいわいにぎやかなパーティープラン
第2弾のパーティープラン「ENJOY A HOLIDAY PIZZA PARTY」は、「セサミストリートマーケット」のカフェで大人気のアメリカンピザを特大サイズで提供するスペシャルな内容。プランは90分制。イートイン限定・事前予約制で、予約は店頭のみで受け付けている。
「ピザパーティーセット」(8900円)に含まれるのは、20インチのピザ1ホール、フレンチフライ(シューストリング)、チキンナゲット(1.5人前)、シーザーサラダ(1.5人前)、バナナスプリット1皿の全5品。ピザにはペパロニで好きなメッセージを入れられるのも大きなポイント！アルファベットと数字を最大20文字まで予約時に指定できるので、どんなメッセージを入れるのか決めておくとスムーズだ。
■おやつにぴったり！ドーナツとラテはイートインとテイクアウトの2種類を展開
ホリデードーナツとキャラクターラテのテーマは、「COLORFUL FRIENDS」。イートイン限定、テイクアウト限定の2種類が提供されている。
イートイン限定の「メリードーナツ」(720円)は、クッキーモンスター、ビッグバード、エルモの3種がセット。サンタ帽に見立てたいちごが、クリスマスムードを盛り上げる。
ホリデー限定デザインの「キャラクターラテ」(各650円)もイートイン限定。アイスでもホットでもオーダー可能。
テイクアウト限定のドーナツボックスは、「COLORFUL FRIENDSドーナツボックス(3個入り)」(1750円)、「COLORFUL FRIENDSドーナツボックス(6個入り)」(2960円)の2種。どちらにも入っているのがエルモ、クッキーモンスター、ビッグバードの3個で、6個入りにはホリデー限定のブロンテピスタチオドーナツ、ホワイトショコラベリードーナツ、レモンメレンゲドーナツ入り。
以上は、2025年12月25日(木)までの期間限定メニュー。「セサミストリートマーケット」のホリデーメニューをぜひ味わってみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2025 Sesame Workshop
(C)2025 Sesame Workshop
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
