年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まっています。



札幌市清田区から中継です。



この時間も雪がしんしんと降り続いています。



風で雪が巻き上げられますので、遠くの方が霞んで見える状況です。



奥に見えるのが羊ヶ丘通りになります。



雪による渋滞などは発生していませんから、比較的車の通りはスムーズだと思われます。





清田区は積雪がおよそ３０センチとなりました。一本中に住宅街へと足を運びますと、除雪が進んでいないところで危険だなと感じる場所があります。こちらが２４時間で降った雪の量です。足を踏み入れてみますと、足首がすっかりと埋まってしまうほどに雪が積もっています。除雪が進んでいない場所ですと歩道と車道との境目がわからない、そして段差にも気づきにくいと思われます。この後も足元に気をつけていただきたいと思います。そしてこの雪が降る中ではあるんですが、雪かきをされている方というのもいらっしゃいます。昼に１回、そして雪が降ったために先ほど３０分ほど前からもう一度雪かきをしていると言っていました。断続的に雪が降っていますから、夜にもう１回する予定だとも話をされていました。雪の質としては非常にさらっとしたものではあるんですが、複数回行いますと腰への負担というのも大変心配だなと感じます。