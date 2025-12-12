山本舞香、人気インフルエンサーの誕生日を祝う！ 「仲良しやったんですね」「ビジュ良すぎる」
人気インフルエンサーのカマたくさんは12月12日、自身のInstagramを更新。俳優の山本舞香さんに誕生日を祝ってもらったことを報告し、ツーショットを披露しました。
【写真】カマたく＆山本舞香のツーショット
ファンからは、「おめでとうございます」「2人とも推しなんだが。なんか嬉しい」「2人とも可愛い」「かまたくさんと舞香氏 大好きな2人が楽しそうで幸せですありがとう」「3枚目のお顔」「素敵な誕生日会ですね」「仲良しやったんですね！ たくさん、顔広いですね」「かまたくさんビジュ良すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】カマたく＆山本舞香のツーショット
「2人とも推しなんだが。なんか嬉しい」カマたくさんは「舞香に早めの誕生日お祝いしてもらった 鰻 Thank you」とつづり、3枚の写真を投稿。2人はウナギ料理店でお祝いしたようで、1枚目は山本さんが撮影した2人の自然な笑顔のツーショットです。2、3枚目は、カマたくさんがウナギのかば焼きを手にした変顔ショット。楽しそうな雰囲気が伝わってきます。
沖縄での自撮りも披露自身のInstagramでプライベートや活動の様子などをたびたび公開しているカマたくさん。10月1日の投稿では「久々に沖縄本島 楽しかったじぇ」とつづり、海をバックにした自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)