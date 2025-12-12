人気インフルエンサーのカマたくさんは12月12日、自身のInstagramを更新。俳優の山本舞香さんに誕生日を祝ってもらったことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：カマたくさんInstagramより）

人気インフルエンサーのカマたくさんは12月12日、自身のInstagramを更新。俳優の山本舞香さんに誕生日を祝ってもらったことを報告し、ツーショットを披露しました。

「2人とも推しなんだが。なんか嬉しい」

カマたくさんは「舞香に早めの誕生日お祝いしてもらった　鰻　Thank you」とつづり、3枚の写真を投稿。2人はウナギ料理店でお祝いしたようで、1枚目は山本さんが撮影した2人の自然な笑顔のツーショットです。2、3枚目は、カマたくさんがウナギのかば焼きを手にした変顔ショット。楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

ファンからは、「おめでとうございます」「2人とも推しなんだが。なんか嬉しい」「2人とも可愛い」「かまたくさんと舞香氏　大好きな2人が楽しそうで幸せですありがとう」「3枚目のお顔」「素敵な誕生日会ですね」「仲良しやったんですね！　たくさん、顔広いですね」「かまたくさんビジュ良すぎる」と、祝福の声が多く上がりました。

沖縄での自撮りも披露

自身のInstagramでプライベートや活動の様子などをたびたび公開しているカマたくさん。10月1日の投稿では「久々に沖縄本島　楽しかったじぇ」とつづり、海をバックにした自撮りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)