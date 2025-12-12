“超セレブ生活”松居一代、投資への情熱と成功のルール「血が騒ぐ」 成功の裏の孤独に涙も
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15が、12日午後10時より放送される。最終回となる#15では、投資家として単身ニューヨークへ渡った松居一代の「超セレブ生活」に密着する。
【写真】超セレブ生活！ニューヨークを闊歩する松居一代
「投資の本場アメリカに来ている」「たまりませんよ〜」と語る松居は、超高級物件での暮らしを公開。カメラの前で「売って買い売って買いが好きなんです。スリルなんですよ」「もう血が騒ぐ」と語り、投資への並々ならぬ情熱と成功のルールを明かす。
異国の地で富を築き、挑戦し続ける松居のエネルギッシュな日々に同行。華やかなショッピングを楽しむ姿の一方、夜のニューヨークで「1人でも大丈夫」と自分に言い聞かせるように涙を流す一幕も。成功の裏にある孤独と、それでも前を向く松居のリアルな“生き様”とは。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。今回はモデルでタレントの森泉がスタジオゲストとして登場する。
