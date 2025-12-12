「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会が開催され、俳優の加藤あいさんが登壇しました。



「Orthomol（オーソモル）」は、ドイツの医師・薬剤師が監修するプレミアムサプリブランドで、アジア初の実店舗展開となる「オーソモル・ビューティ」の国内販売を開始します。









そのアンバサダーに就任した加藤さんに今の気持ちを伺うと、「長年、オーソモルのサプリの愛用者でして、自宅にストックがないと不安になるほど大好きなアイテムだったので、新しく出たビューティーのイメージを担当させていただいて率直に嬉しかったです」とオーソモルへの愛を明かしました。





「オーソモルをクリスマスに贈るなら、誰に贈りますか？」と質問された加藤さんは、「自分のことは後回しになってしまう忙しくしているママにお疲れ様の気持ちを込めて贈りたいですね」と笑顔で語りました。







続けて、美容・健康のために継続している習慣について尋ねられると「体をよく動かして運動する」と答えた加藤さん。「元々泳ぐのが好きだったんですけど（最近）泳ぐ量を少し増やして、たくさん泳いだり簡単な自重トレーニングだったりをしています」と語りました。新たにチャレンジしたいスポーツについて聞かれると、「去年からゴルフを再開して、来年も引き続きゴルフは、楽しみながら続けられたらいいなと思っています」と近況を明かしました。







更に、イベントが行われた12月12日は加藤さんの43歳の誕生日ということで、終盤サプライズムービーの上映と共にピンクの花束が加藤さんに手渡されました。花束を見た加藤さんは「素敵！ありがとうございます！」と喜びの声を上げました。

続けて「色々な経験をたくさんして、今しかできない事をたくさん重ねて、一つずつ歳を重ねていけたらなと思います」と会場に向けて歳を重ねた喜びを語りました。

【担当：芸能情報ステーション】