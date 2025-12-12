「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１２日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。来年の事業目標として、ＡＩを使った診察を可能とするために数十億から数百億円規模の投資をすることを明かした。

西村社長は冒頭、「物事をヒットさせるには“誰もやったことがない要素”を必ず一つ入れることをすごく意識している」と自身が考える“ヒットの法則”を語った。その代表例として、東京・渋谷に建てた総額３０億円の豪邸に“屋上インフィニティプール”を設置したエピソードを紹介。西村氏は「周りから何度も、地下や１階ではダメなのかと反対された」ことを明かした。それでもこだわった理由について「僕の知り合いの大金持ちの方、数人の家に行った」経験として、誰も屋上にインフィニティプールはなかったことを述べた。実現を強行し、「すごくすごく話題になって、多くのメディアに取り上げられるようになったんです」と満足げに語った。

さらに、１１月にホテルオークラ東京「平安の間」で開催した総費用２億円超の会社創立３０周年謝恩パーティーについても触れ、「高さ１３メートル、幅４７メートル。普通のライブ会場であるような巨大ステージを作った」ことをあげ、「パーティーをやる当日だけじゃなくて、その前の日も場所を借りて設営するような感じ」で取り組み、「多くのメディアで取り上げていただいた」と注目が集まったことを振り返った。

また、昨年放送した「にしたんクリニック」のＣＭについて西村氏は「競合である高須クリニックの高須克弥先生に出ていただいたことは、みんなびっくりしたんじゃないか」と視聴者の度肝を抜くキャスティングで、ＳＮＳでも大きな話題になったことを述べた。

西村氏は「今、２０２５年の年の瀬ですが」と来年の事業目標について触れ、「来年２０２６年はうちの不妊治療のクリニックで、ＡＩを使った診察を実現することに関して数十億、数百億というお金をリスクをとって投資する」と明かした。「いろんな診療科がありますが、本物と見間違えるようなクオリティで高度な知識をもった医師以上の診察ができるようなもの。例えば自分の好きな目黒蓮さんの画像をタップしたら大好きな目黒蓮さんが出てきて、優しく診てくれるような。そういったものを日本で一番乗りで開発することを実現していきたいなと思います」と画像をタップすると、本物と見間違うほど精巧なアバター医師が登場し、高度な診療知識を活かした“対話型の診察”を行う世界観を実現したいと語った。