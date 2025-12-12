愛知県立中高一貫校の出願状況 2026年度 明和の普通コースは｢11.6倍｣ 時習館は｢5.02倍｣ 刈谷は｢6.54倍｣ 8校の志願倍率は？【令和8年度】
愛知県教育委員会は12日、2026年度の公立中高一貫校8校の志願者数を発表しました。2025年度の志願倍率が17.05倍だった、明和高校附属中学の「普通コース」は、11.6倍となっています。
【画像で見る】愛知県立中高一貫校の出願状況 2026年度 8校の志願倍率一覧はコチラ
愛知県では、2025年4月に「明和」「津島」「半田」「刈谷」の4つの県立高校に附属中学校を併設し、県内で初めて公立の中高一貫校を開校。
2026年4月には、第二次導入校として「愛知総合工科」「豊田西」「西尾」「時習館」の4校を開校します。
12月1日～10日までに出願を受け付けた8校の中で、最も倍率が高かったのは、2025年度に引き続き、明和高校附属中学の「普通コース」で、11.6倍でした。
志願状況・倍率を画像で掲載しています。
【志願者数・倍率】
■明和高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数814人 約11.6倍
■明和高等学校附属中学校（音楽コース）：募集人員20人・志願者数42人 約2.10倍
■愛知総合工科高等学校附属中学校（理工探究コース）：募集人員35人・志願者数100人 約2.85倍
■津島高等学校附属中学校（国際探究コース）：募集人員70人・志願者数169人 約2.41倍
■半田高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数272人 約3.88倍
■豊田西高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数306人 約4.37倍
■刈谷高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数458人 約6.54倍
■西尾高等学校附属中学校（グローカル探究コース）：募集人員70人・志願者数140人 約2.00倍
■時習館高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数352人 約5.02倍
どんな試験？この先のスケジュールは？
【試験の内容】
〈普通コース・理工探究コース・国際探究コース・グローカル探究コース〉
・１次選抜（適性検査）と２次選抜（面接）
〈音楽コース〉
・適性検査、面接、実技検査
【今後の日程】
〈普通コース・理工探究コース・国際探究コース・グローカル探究コース〉
１次選抜（適性検査） ：2026年1月10日（土）
１次合格者の発表 ：2026年1月14日（水）
２次選抜（面接）：2026年1月17日（土）
合格発表：2026年1月23日（金）
〈音楽コース〉
適性検査、実技検査：2026年1月10日（土）
面接、実技検査：2026年1月17日（土）
合格発表：2026年1月23日（金）