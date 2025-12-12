愛知県教育委員会は12日、2026年度の公立中高一貫校8校の志願者数を発表しました。2025年度の志願倍率が17.05倍だった、明和高校附属中学の「普通コース」は、11.6倍となっています。

【画像で見る】愛知県立中高一貫校の出願状況 2026年度 8校の志願倍率一覧はコチラ

愛知県では、2025年4月に「明和」「津島」「半田」「刈谷」の4つの県立高校に附属中学校を併設し、県内で初めて公立の中高一貫校を開校。



2026年4月には、第二次導入校として「愛知総合工科」「豊田西」「西尾」「時習館」の4校を開校します。

12月1日～10日までに出願を受け付けた8校の中で、最も倍率が高かったのは、2025年度に引き続き、明和高校附属中学の「普通コース」で、11.6倍でした。

志願状況・倍率を画像で掲載しています。

【志願者数・倍率】

■明和高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数814人 約11.6倍

■明和高等学校附属中学校（音楽コース）：募集人員20人・志願者数42人 約2.10倍

■愛知総合工科高等学校附属中学校（理工探究コース）：募集人員35人・志願者数100人 約2.85倍

■津島高等学校附属中学校（国際探究コース）：募集人員70人・志願者数169人 約2.41倍

■半田高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数272人 約3.88倍

■豊田西高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数306人 約4.37倍

■刈谷高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数458人 約6.54倍

■西尾高等学校附属中学校（グローカル探究コース）：募集人員70人・志願者数140人 約2.00倍

■時習館高等学校附属中学校（普通コース）：募集人員70人・志願者数352人 約5.02倍

どんな試験？この先のスケジュールは？

【試験の内容】

〈普通コース・理工探究コース・国際探究コース・グローカル探究コース〉

・１次選抜（適性検査）と２次選抜（面接）

〈音楽コース〉

・適性検査、面接、実技検査

【今後の日程】

〈普通コース・理工探究コース・国際探究コース・グローカル探究コース〉

１次選抜（適性検査） ：2026年1月10日（土）

１次合格者の発表 ：2026年1月14日（水）

２次選抜（面接）：2026年1月17日（土）

合格発表：2026年1月23日（金）

〈音楽コース〉

適性検査、実技検査：2026年1月10日（土）

面接、実技検査：2026年1月17日（土）

合格発表：2026年1月23日（金）