¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾Éð½ÂÃ«Å¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡ÏºÀ¸ÃÂ£¹£°¼þÇ¯º×¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ£¹£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌºÅ»ö¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡ÏºÀ¸ÃÂ£¹£°¼þÇ¯º×¡×¤ò£²£¸Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡´Ü¤Ï£±£¹£·£¹Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤ÇÀÐ¸¶¤µ¤ó¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤é¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÏ¤µ¤ó¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ºËÍ¤ÏÅÏ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÏ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤È»ä¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤È£²¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤¤Ã¤È¼ÒÄ¹¡Ê¡áÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë¤ÏËÍ¤Î»ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Í¤¨¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤âÅÏ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¡£¥»¥ê¥Õ¤Ê¤ó¤«³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ò²¼¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¡ËÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈÓ¤ò¿©¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ò¤í¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥È¥¤¥ì¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£³Ñ¶Ê¤¬¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡Ø¥¿¥Ð¥³½Ð¤»¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡££²¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Î¤½¤Ð¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£