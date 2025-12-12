AKB48¡¦21´ü¸¦µæÀ¸ ¿¹ÀîÍ¥ ¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎý½¬À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2ÆÃÊÌÊÔ¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×
º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡¢12·î4Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î21´ü¸¦µæÀ¸5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡4¿ÍÌÜ¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¢17ºÐ¤Î¿¹ÀîÍ¥¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤æ¤¦¡Ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÀîÍ¥¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥È
¡Ú¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¡Û
¡½¡½¤Þ¤º»Ò¶¡»þÂå¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¿¹Àî¡¡Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Ø¹»¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¿¹Àî¡¡ÊÙ¶¯¤Ï³ä¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¾®1¤«¤é¤º¤Ã¤È½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸øÊ¸¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÙ¶¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®ÀÓÉ½¤Ï5¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤ò¡©
¿¹Àî¡¡Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎý½¬À¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Àî¡¡Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ2¤°¤é¤¤¤«¤é¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬K-POPÀìÌç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ç³Ê¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Çº£Ç¯¤Î6·î¤Þ¤Ç¡¢Ìó2Ç¯´Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹Àî¡¡ÆüÍËÆü¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤Ç¤·¤¿¡£ÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥³¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¤Î¥³¤â¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤Â¿¹ñÀÒ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤ÇAKB48¤Ë¡©
¿¹Àî¡¡Ëè·îËö¤ËÉ¾²Á¡Ê»î¸³¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Öº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤è¡×¤Ã¤ÆËè·î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹Àî¡¡¤½¤ì¤Ç»ä¤âÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤Ø¹Ô¤¯¤«¤âÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞTikTok¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢AKB48¤¬21´üÀ¸¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËAKB48¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹Àî¡¡¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Î»þ´Ö¤Ë¡Ø365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶Ê¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤ÐAKB48¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¿¹Àî¡¡´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¹ç³Ê¤«ÉÔ¹ç³Ê¤«¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢AKB48¤Ï¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£²¿¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¿¹Àî¡¡2¼¡¿³ºº¤Ç¼«¸ÊPR¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢4Ç¯´Ö¤Î¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤í¤±¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°õ¾Ý¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¼ê±þ¤¨¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¿¹Àî¡¡¸åÈ¾¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È......¡£¹ç³ÊÄÌÃÎ¤âÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¿¹Àî¡¡¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Çµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¹ç³ÊÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëµã¤¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼èºà¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¿¹Àî¡¡»£±Æ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï21´ü¸¦µæÀ¸¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¿¹Àî¡¡¿¶¤êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£AKB48¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ÀèÇÚÊý¤Ï¤³¤ì¤òÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢²þ¤á¤ÆÂº·É¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÆþ¤ì¤ÏÂçÊÑ¡©
¿¹Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï·îËö¤ÎÉ¾²Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤ò1¥ö·î¤«¤±¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯³Ð¤¨¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
¿¹Àî¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏAKB48¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤°¤é¤¤¡¢AKB48¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½AKB48¤È¤·¤Æ¤Ï¡©
¿¹Àî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¿¹ÀîÍ¥¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤æ¤¦¡Ë
2008Ç¯06·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
Nickname¡á¤æ¡¼¤æ
¸ø¼°X¡Ú@Yu_Morikawa¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé