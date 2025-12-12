【レベルファイブウィンターセール】 開催期間：12月19日～ 順次

レベルファイブは、「レベルファイブウィンターセール」を12月19日より順次開催する。

今回のセールでは各種プラットフォームで販売中のレベルファイブ作品が特別価格で販売される。5月に発売されたRPG「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」は25%オフの5,759円で販売され、こちらはデジタルデラックスエディションもセールの対象になる。このほか「メガトン級ムサシW」や「妖怪学園Y」といったタイトルがラインナップされる。

セール期間がそれぞれ異なり、Switch2/Switch向けには12月22日より2026年1月8日23時59分まで、Xbox Series X|S向けには12月22日より2026年1月8日10時59分まで、Steamでは12月19日より2026年1月6日3時まで。なお、PS5/PS4用タイトルは追ってセール期間を告知予定となっている。

□「レベルファイブウィンターセール」のページ

