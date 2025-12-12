50Âå¤Ç¤âÀÍß¤¬¶¯¤¯Ž¤¼ã¤¤Ì¼¤ò300¿Í°Ï¤¦¡Ä½÷ÊÊ¤Î¤Ò¤É¤¤Ë¿Ã½¨µÈ¤¬12ºÐÇ¯²¼ºÊ¤ÈŽ¢É×ÉØ±ßËþŽ£¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿Èë·í
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢²Ï¹çÆØ¡ØË¿Ã°ìÂ² ½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¡¹¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿®Ä¹¤ÎÁðÍú¤ò²¹¤á¤¿°ïÏÃ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó
¾¾²¼²È¤òÊüÃà¤µ¤ì¤¿½¨µÈ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸Î¶¿¤ÎÈøÄ¥¤ËÌá¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ËÁðÍú¼è¤ê¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å´±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸Â¼¤Î½Ð¤Ç¾®¿ÍÆ¬(¤³¤Ó¤È¤¬¤·¤é)¤È¤·¤Æ¿¥ÅÄ²È¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿°ì¼ã(¤¤¤Á¤ï¤«)¤Î¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅ·Ê¸22Ç¯¡Ê1553¡Ë¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢½¨µÈ¤Ï17ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢±ÊÏ½¸µÇ¯¡Ê1558¡Ë¤À¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢½¨µÈ¤¬ÁðÍú¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë´¨¤¤Åß¤ÎÆü¡¢¼ç·¯¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ²û¤Ç¿®Ä¹¤ÎÁðÍú²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë´¶¿´¤·¤¿¿®Ä¹¤Ï¡¢°Ê¸å¡¢½¨µÈ¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î°ïÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤À¤¬¡¢¹¾¸Í½é´ü¤ÎÂÀ¹ÞµÎà¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡¢¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤¬ºÇ½é¤Ê¤Î¤Ç»Ë¼Â¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£25ºÐ¤Ç12ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤È¡ÖÎø°¦·ëº§¡×
½¨µÈ¤Î½é½Ð»ËÎÁ¡Ê±ÊÏ½8Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÄÚÆâÍøÄê¤È¤¤¤¦¼Ô¤ËÅÚÃÏ»ÙÇÛ¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½¨µÈ¤¬ÎÎÃÏ¤ò»ý¤Ä»ÎÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤½¤Î4Ç¯Á°¡Ê±ÊÏ½4Ç¯¡Ë¡¢¸åÀ¤¤Î¡ÖÌÚ²¼Éè¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¨µÈ¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤Ï13ºÐ¡ÊÅ·Ê¸18Ç¯ÃÂÀ¸Àâ¤¬ÍÎÏ¡Ë¡£¿ô¤¨Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð12ºÐ¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£½¨µÈ¤Ï12ºÐÇ¯¾å¤Î25ºÐ¡£·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÇ¯Îð¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤ÏÁáº§¤¹¤®¤ë¡£¤¿¤À°Õ³°¤Ë¤â¡¢2¿Í¤ÏÎø°¦·ëº§¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¤ÎÌ¾¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
ÀÎ¤Ï¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½¾¤¤¡Ö¤Í¤Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸Æ¾Î¤Ï°ì¼¡»ËÎÁ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Í¡×¤È¤¤¤¦¼«É®¤Î½ñ¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢½¨µÈ¤â¡Ö¤ª¤Í¡×¤È°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Í¡×¤«·É¾Î¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¤ª¤Í¡×¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÇª¡¢Ç©¡¢Ç©¡¹¡¢Ç«¡¢Ç«¡¹¡¢Ç«»Ò¡¢µÈ»Ò¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¸Æ¤Ö¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤«ÃÇÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÌÀ¯½ê¤ä¹âÂæ±¡(¤³¤¦¤À¤¤¤¤¤ó)¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Í¤Í¡×¤Èµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢£¤Í¤Í¤ÎÊì¤¬2¿Í¤Î·ëº§¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿ÍýÍ³
¤Í¤Í¤Ï¡¢¿ù¸¶¡ÊÌÚ²¼¡ËÄêÍø¤ÈÄ«Æü¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÄ«Æü¤Ï½¨µÈ¤¬ÈÜìÍ(¤Ò¤»¤ó)¤Ê½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î·ëº§¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÌÀâ¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬·ëº§Á°¤Ë¤Í¤Í¤ÈÀ¸ò¾Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¡¢·ëº§¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢Ä«Æü¤¬¤Ò¤É¤¯½¨µÈ¤ò·ù¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤Í¤¿Ä«Æü¤Î»Ð¡¦¼·¶Ê(¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê)¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢¼«Ê¬¤ÈÉ×¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡¡Ê¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¡£µÝ½°¡Ë¤ÎÍÜ½÷¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç½¨µÈ¤Ë²Ç¤¬¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½¨µÈÉ×ºÊ¤ÎÇÞ¼à¿Í¤Ï¡¢¼ç·¯¿®Ä¹¤Î½¾·»Äï¡¦Ì¾¸Å²°°øÈ¨¼é(¤¤¤Ê¤Ð¤Î¤«¤ß)ÆØ½ç(¤¢¤Ä¤è¤ê)¡Ê¹âµ×¤È¤â¡Ë¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡£ÆØ½ç¤ÎºÊ¡¦ÍÜ±À±¡ÅÂ¤¬¤Í¤Í¤Î¼ê½¬¤¤¤Î»Õ¾¢¤Ç¡¢°øÈ¨¼é¤¬½¨µÈ¤Î¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¿ÈÊ¬¤¬¾å¤Î¿ù¸¶ÄêÍø¤ÎÌ¼¤È¤Î±ïÃÌ¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÀâ¤Ë²á¤®¤º¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î½ÉÏ·¡¦¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¼è¤ê»ý¤Ã¤¿±ïÃÌ¤À¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¸¦µæ¼Ô¤Î¾®ÏÂÅÄÅ¯ÃË»á¤Ï¡¢¿®Ä¹¸øÇ§¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¨µÈÉ×ºÊ¤¬Êë¤é¤¹À¶½§¡ÊÀ¶¿Ü¡Ë¾ë¤ÎÂ·ÚÄ¹²°¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÍø²ÈÉ×ºÊ¤â½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸å¤Ë»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤½¨µÈÉ×ºÊ¤Ï¡¢Íø²È¤ÎÌ¼¡¦¹ë(¤´¤¦)¤òÍÜ½÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½¨µÈ¤Ï¸åÇ¯¡¢Íø²È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¤µ¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£»àÆ®¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÉ×¤òºÊ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È
¿¥ÅÄ²È¤Ë»Å´±¤·¤ÆÌó20Ç¯¡¢Ä¹ÉÍ¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿½¨µÈ¤À¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÄ¹ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ËÀª¡¦Ä¹Åç¤Î°ì¸þ°ìÙä¡¢¹ÃÈå¤ÎÉðÅÄ¾¡Íê¡¢±ÛÁ°°ì¸þ°ìÙä¤Ê¤É¡¢¿®Ä¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¶¯Å¨¤È¤Î»àÆ®¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤éÎ±¼éÃæ¤ÎÄ¹ÉÍÎÎ¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î½Å¿Ã¤ä°ìÂ²¤¿¤Á¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀµºÊ¤Î¤Í¤Í¤âÎÎÆâÅý¼£¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½¨µÈ¤¬Ä¹ÉÍ¾ë²¼¤ÎÄ®¿Í¤¿¤Á¤ËÈ¯¤·¤¿Ì¿Îá¤ò¡¢¤Í¤Í¤¬½¨µÈ¤ËÍê¤ó¤ÇÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
½¨µÈ¤Ï¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÝÖÆøºö¤È¤·¤ÆÄ¹ÉÍ¤ÎÄ®¿Í¤¿¤Á¤ËÇ¯¹×¤ä½ôÀÇ¤òÌÈ½ü¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿Ä®¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¶áºß¤ÎÇÀÌ±¤¿¤Á¤òÄ®¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢Èà¤é¤Ë¤â¤½¤ÎÍøÆÀ¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÀÌ±¤¬Â¼¤ò¼Î¤Æ¤ÆÄ®¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÄÈª¤Ï¹ÓÇÑ¤·ÀÇ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÅÜ¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ï¡¢Ä®¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÈÀÇÆÃ¸¢¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿Ä®¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Í¤Í¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤Í¤Í¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤ê½¨µÈ¤ÏÌ¿Îá¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¤Í¤Í¤Ë¼ê»æ¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¢£¿®Ä¹¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿¡Ö½÷¹¥¤½¨µÈ¤Î°ÊÊ¡×
¤¿¤À¡¢Ê¡ÅÄÀéÄá»á¡Ê¡Ø¿ÍÊªÁÑ½ñ323¡¡¹âÂæ±¡¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤ËºÆ¹Í¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¤Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÊì¤Î¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢ÂçÌ¾¤¬¿ÆÂ²¤Î½÷À¤ËÍ¿¤¨¤ë½ñ¾õ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅö¿Í¤Ë¤Ï°¸¤Æ¤Æ½Ð¤µ¤º¡¢¤ªÉÕ¤¤Î»ø½÷¤ò°¸Ì¾¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ·Àµ4Ç¯¡Ê1576¡Ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¼ê»æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ü¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤Ë°¸¤Æ¤Æ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤Í¤Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤ÎÊì¡¦¤Ê¤«¤Î»ø½÷¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Åö¼ç¤ÎÎ±¼éÃæ¤Ë°ìÂ²¤Î½÷À¤¬À¯¼£¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤Í¤Í¤Ï¡¢½¨µÈ¤òÆ±È¼¤»¤º¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ë¤ËÅÚ»ºÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Ä¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎºÊ½÷¤Ë¤â¿ÊÊª¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É½÷Æ±»Î¤Î³°¸ò¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤È¤¤Í¤Í¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î½÷ÊÊ¤Î°¤µ¤ò¿®Ä¹¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¨µÈ¤ÏÁêÅö¤Ê½÷¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏ°Ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼¡¡¹¤È¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤½÷À¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹¥¿§¤µ¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀë¶µ»Õ¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½¨µÈ¤Î°ÊÊ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕÌõ¤·¤è¤¦¡£
¡Ö½¨µÈ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤¬ÊÝ¤Æ¤º¡¢¸æÅÂ¤ÎÃæ¤Ë¼ã¤¤Ì¼¤ò300Ì¾¤â°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Î¾ë¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²È¿Ã¤¿¤Á¤â½¨µÈ¤Î¤¿¤á¤ËÈþ½÷¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤¡¢Èà¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤½¤Î½÷¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¸ø²È¡¦ÂçÌ¾¤«¤é½îÌ±¤ÎÌ¼¤Þ¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤¬µã¤¯¤Î¤òÌµ»ë¤·¤ÆÃ¥¤¤¤È¤Ã¤¿¡×
¢£¡ÖºÊ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¤«¤Þ¤¨¤è¡×¤È°Ö¤á¤¿
¤³¤¦¤·¤¿½¨µÈ¤Î½÷ÊÊ¤ÏÄ¹ÉÍ¾ë¼ç»þÂå¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Í¤Í¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶òÃÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ä¹¤ÎÊÖ¿®¡Ê¼ë°õ¾õ¡Ë¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¡£Å·Àµ4Ç¯¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤½¤Î½ñ¾õ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍÆ»Ñ¤Ï°ÊÁ°²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢ÇÜ°Ê¾åÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤ËÆ£µÈÏº¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¸ìÆ»ÃÇ¡¢¶Ê»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ï¡¢¤É¤³¤ò¤É¤¦Ãµ¤·¤Æ¤â¡¢ÆóÅÙ¤È¤¢¤ÎÆÅ¤²ÁÍ¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿È¤Î»ý¤ÁÊý¤ò²÷³è¤Ë¤·¡¢ºÊ¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¤«¤Þ¤¨¡¢¤ä¤¤â¤Á¤Ê¤É¤Ï¾Æ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
¿®Ä¹¤¬Éô²¼¤ÎºÊ¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤ò°Ö¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¢£Í£°ì¤ÎÀ×·Ñ¤®¤ò¼º¤¤¡¢»Òºî¤ê¤ËÎå¤ó¤À¡©
¤³¤Î»þ´ü¤Î¤Í¤Í¤Ï¡¢ÀµºÊ¤È¤·¤Æ¿É¤¤Î©¾ì¤Ë»¯(¤µ¤é)¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¤¬¡¢½¨µÈ¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤Ï28ºÐ¡£Åö»þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é»º¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤Ç¯Îð¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë½¨µÈ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æî(¤ß¤Ê¤ß)ÅÂ¤È¤Î´Ö¤ËÀÐ¾¾´Ý¡Ê¤Î¤Á½¨¾¡¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¼Ô¤Î¹õÅÄ´ð¼ù»á¡Ê¡Ø±©¼Æ½¨µÈ¤È¤½¤Î°ìÂ²¡¡½¨µÈ¤Î½Ð¼«¤«¤é½¨Ä¹¤Î²ÈÂ²¤Þ¤Ç¡Ù³ÑÀîÁª½ñ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆîÅÂ¤Ï¡ÖÅÂ¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¡ÖÊÌºÊ¡×¤ä½÷Ë¼½°¤Î¤¦¤Á¾åçÅ(¤¸¤ç¤¦¤í¤¦)¡ÊºÇ¹â°Ì¡Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£½¨¾¡¤ÏÅ·Àµ4Ç¯¡Ê1576¡Ë10·î¤Ë»àµî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸µÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¹õÅÄ»á¤Ï¡¢¤Í¤Í¤È¤Î·ëº§°ÊÁ°¤ËÆîÅÂ¤¬½¨¾¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
½¨µÈ¤Ë¼Â»Ò¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï°Õ³°¤À¤¬¡¢¤½¤Î½¨¾¡¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤Í¤Í¤¬¿®Ä¹¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤¿Ç¯¤Ë»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢À×·Ñ¤®¤ò¼º¤Ã¤¿½¨µÈ¤¬¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë½÷¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¡¢»Òºî¤ê¤ËÎå¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¼Â»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÜ»Ò¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿
·ë¶É¡¢¤Í¤Í¤¬½¨µÈ¤Î»Ò¤ò»º¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½¨µÈ¤¬·Þ¤¨¤¿ÍÄ¤¤ÍÜ»Ò¤¿¤Á¤ò¡¢´ö¿Í¤â¼ê¸µ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Í¤Í¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÊì¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç·¯¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¸ÞÃË¡¦½¨¾¡¡¢Á°ÅÄÍø²ÈÉ×ºÊ¤ÎÌ¼¡¦¹ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Íº¤ÎÌ¼¡¦¾®É±¡¢¤Í¤Í¤Î±ù¡¦¶â¸ã¡Ê·»¡¦ÌÚ²¼²ÈÄê¤Î»Ò¡£¤Î¤Á¤Î¾®ÁáÀî½¨½©¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¾®ÁáÀî½¨½©¤Ï¡¢´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤ÇÀ¾·³¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Àï¤¤¤ÎºÇÃæ¤ËÌ£Êý¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢²È¹¯¤Î¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Í¤Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶â¸ã¤Ï¡¢·»¡¦ÌÚ²¼²ÈÄê¤Î»Ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê±ù¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£Å·Àµ10Ç¯¡Ê1582¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢4ºÐ¤ÎÅ·Àµ13Ç¯¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½¨µÈ¤ÎÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍÄ»Ò¤Î¤È¤¤«¤éÌã¤¤¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À×·Ñ¤®¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿±÷¼¡½¨¾¡¡Ê¿®Ä¹¤Î¸ÞÃË¡Ë¤¬Å·Àµ10Ç¯¤Ë»àµî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¨µÈ¤ÏºÊ¤Í¤Í¤Î±ù¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î°ì»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Í¤Í¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£ÊØÈë¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ö²¼ºÞ¤ò°û¤à¤È¤¤¤¤¤è¡×
¤Ê¤ª¶â¸ã¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÈÍäÅÂ¤Î´Ö¤ËÄá¾¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¸å·Ñ¼Ô¤«¤é³°¤ì¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤ÏÄá¾¾¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¡Ê²È¿Ã¤ÎÂåÉ®¤À¤í¤¦¡Ë¤ÎÊÖ½ñ¤Ë¡ÖÎ¾¿Í¤Î¸æ¤«¤«¤µ¤Þ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ¾¿Í¤Î¸æ¤«¤«¤µ¤Þ¡×¤È¤ÏÆó¿Í¤ÎÊì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤Ä¤Þ¤ê½¨µÈ¤Ï¡¢¼ÂÊì¤ÎÍäÅÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀµºÊ¤Î¤Í¤Í¤âÄá¾¾¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼Â»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤¤Í¤Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà½÷¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Äï¤Î½¨Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¨µÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Í¤Í¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¿ÆÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤âÀë¶µ»Õ¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ»×Î¸¿¼¤¯µ©Í¤ÎÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢ÍÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ëÅ·Àµ13Ç¯½¨µÈ¤Î¼ê»æ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö²¼¤¯¤À¤·¤ò»Ø¤·¸õ¤Æ¡¢¾¯¤·ÂçÊØ¤ª¤ê¸õ¤ä¤¦¤ËÃ×¤·¤¿¤¯¸õ¡£¤¿¡¶¤·¡¢ÂçÊØ¤¤¤¯Æü¤Û¤É¤ª¤ê¸õ¤ä¡£ÌÜ½Ð¤¿¤º¸±¦ÂÔ¤Á¿½¤·¸õ¡×¡Ê·¬ÅÄÃé¿ÆÃø¡ØÂÀ¹Þ¤Î¼ê»æ¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡Ë
¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¼¤¯¤À¤·¡×¤È¤«¡ÖÂçÊØ¡×¤È¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¡¢½¨µÈ¤¬¤Í¤Í¤ÎÊØÈë¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤Ê¤Î¤À¡£¡Ö²¼ºÞ¤ò°û¤à¤È¤¤¤¤¤è¡£²¿Æü¤«¤·¤ÆÂçÊØ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡£¤½¤ÎÌÜ½ÐÅÙ¤¤Æü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¢£½¨µÈ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í
¤³¤ÎÇ¯¡¢½¨µÈ¤Ïµª½£¡¢»Í¹ñ¡¢±ÛÃæ¹¶¤á¤Ê¤É³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢´ØÇò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î²ó¤ë¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÊØÈë¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¤É¤¦¤ä¤é½¨µÈ¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤Í¤Í¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Å·Àµ15Ç¯¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë½¨µÈ¤Î¤Í¤Í¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡ÖË»¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç°ì¤ÄÇ¢Åû¡ÊÃÝÀ½¤ÎÇ¢ÉÓ¡Ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤½¤ì¤«¤éÌª´»¤ò°ì²³Ê¬Á÷¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸Þ¤Ä¼è¤ê¡¢»Ä¤ê¤Ï¹ë¤¬»°¤Ä¡¢°ì¤ÄÈ¾¤ò¶â¸ã¡¢»Ä¤ëÈ¾Ê¬¤Ï¾®É±¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½¨µÈ¤¬°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¤À¤¤ä¤¤¸õ¤Æ¡¢Êª¤¬¤¿¤ê¿½¤¹¤Ù¤¯¸õ¡×¤È¤Î°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÊú¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤½¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¤È¤¤Í¤Í¤Ï45ºÐ¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿Ï·ºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£²¿¤È¤âÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ï¹ç ÆØ¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
Îò»Ëºî²È
1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Â¿ËàÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£Îò»Ë½ñÀÒ¤Î¼¹É®¡¢´Æ½¤¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØµÕÅ¾¤·¤¿ÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ø¶ØÃÇ¤Î¹¾¸Í»Ë¡Ù¡Ø¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤»¤¿¤¤ÆüËÜ»Ë¡¢ºÜ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø½ÂÂô±É°ì¤È´äºêÌïÂÀÏº¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø³¨²è¤È¼Ì¿¿¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤¹¡Ö¥ª¥È¥Ê¤ÎÆüËÜ»Ë¹ÖºÂ¡×¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇ¶¯¤Î¶µ·±! ÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØµçÁÍ¤Î°ìÌð¡Ù¡Ê¿·Àô¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¡ÊÎò»Ëºî²È ²Ï¹ç ÆØ¡Ë