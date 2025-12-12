元アイドリング!!!大川藍「何億年ぶりのニーハイ」ミニスカ姿公開「脚長い」「変わらず綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】元アイドリング!!!の大川藍が12月11日、自身のInstagramを更新。ニーハイブーツを着用した姿を公開した。
【写真】32歳元アイドル「顔小さい」超ミニスカ×ニーハイでスラリ美脚
大川は「何億年ぶりのニーハイ」「厚底も可愛すぎる」とつづり、青空が広がる屋外でポーズを決めたソロショットを投稿。デニムのミニスカートに厚底のニーハイブーツを合わせた美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「顔小さい」「抜群のスタイル」「脚長い」「相変わらず綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
