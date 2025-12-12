インテル・マイアミCFのリオネル・メッシ選手（38）の妻で、インフルエンサーのアントネラ・ロクソさん（37）が、2025年12月8日（日本時間）にインスタグラムを更新。メッシ選手と熱いハグを交わす写真を公開した。

チームメイト夫婦と集合写真「彼らが大好き」

北米のプロサッカーリーグ「MLS」の年度チャンピオンを決める「MLSカップ」決勝が12月7日（日本時間）に行われ、インテルはバンクーバー・ホワイトキャップスFCを3対1で下し、初優勝を果たした。

メッシ選手の幼なじみでもあるアントネラさん。8日のインスタグラムでは、ハートの絵文字とメッシ選手のアカウントIDを投稿し、試合後のメッシ選手と抱き合う写真を公開した。

コメント欄には「とても美しい」「家族の喜びを共有してくれてありがとう」「メッシにはなんて素晴らしい人生のパートナーがいるのでしょう」「王様と女王様」などと書き込まれている。

アントネラさんは9日、メッシ選手のチームメイトとその妻たちとの集合写真も公開し、「彼らが大好き」とつづっている。