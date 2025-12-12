&TEAM、冬にピッタリな特別空間！LUNÉを囲む星座をテーマにした「&TEAM CAFE〜Dawn’s Constellations〜」レポート

日本発のグローバルグループ・&TEAMの、月と星座をモチーフにしたテーマカフェ「&TEAM CAFE」が、12月11日（木）から全国3店舗で開催されている。

今回は、東京で開催されている「BOX cafe&space GEMS渋谷店」の様子をレポートする。

&TEAM CAFEはこれまでも、さまざまなテーマで&TEAMの世界観を楽しめる空間として展開されてきた。今回は「&TEAM CAFE〜Dawn’s Constellations〜」と題し、冬にぴったりな月と星座をモチーフにした幻想的な空間が広がっている。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

入店した瞬間から、&TEAM CAFEのコンセプトで撮影された9人の集合ショットが来場者をお出迎え。キラキラとした白衣装に身を包んだビジュアルのアクリルスタンドキーホルダーやアクリルバッジをはじめ、コンセプトを表現したグラスやメンバーの手書きイラストがデザインされたアクリルチャームなど、ここでしか手に入らない限定のオリジナルアイテムが並ぶ。

店内には、&TEAMの9人の特大ビジュアルウォールがフォトスポットとして設置されており、メンバーのソロカットを眺めながらドリンクやフードを楽しめる席も用意されている。

テーブルにも、パステルカラーの星空をイメージしたデザインが施されており、カフェメニューとともに可愛らしい写真を撮影することができる。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

メンバーそれぞれの星座をイメージした色鮮やかなフードメニューに加え、輝く天の川を表現したミルキーウェイチーズケーキや、星空に浮かぶ月をイメージしたムーンパフェなど、見ているだけで心が躍るスイーツも用意されている。フォトジェニックなドリンクメニューとあわせて楽しみたい。

また、店内のモニターでは、デビューから現在までにリリースされた楽曲のMVや、CAFE限定のメッセージ動画が上映されており、これまでともに過ごしてきた時間を振り返りながら、&TEAMの世界観に浸れる空間に仕上がっている。

（写真提供＝HYBE JAPAN）

現在、公式ホームページにて事前予約を受け付けている。LUNÉとともに、夜空に輝く星座のような&TEAMの魅力を体感できる「&TEAM CAFE〜Dawn’s Constellations〜」に、ぜひ足を運んでみてほしい。

開催情報

【東京】

開催場所：BOX cafe&space GEMS渋谷店

開催期間：2025年12月11日（木）〜2026年2月1日（日）

【愛知】

開催場所：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

開催期間：2025年12月11日（木）〜2026年1月25日（日）

【大阪】

開催場所：Collabo_Index SHINSAIBASHI

開催期間：2025年12月11日（木）〜2026年1月18日（日）

※各店舗の休業日・営業時間などの詳細は公式HPにて確認可能

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。