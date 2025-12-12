《本当にいつお会いしてもSPEED時代と変わらない美しさはさすがです！この時期になると、色んなところでSPEEDのWhite Loveが流れてきますよね♪》

インスタグラムに上記の投稿を行ったのは、沖縄在住のとあるカフェのオーナー。久々に会った相手というのは同じく現在は沖縄を拠点としている上原多香子（42）だ。上原は4人組ダンスボーカルグループ『SPEED』のメンバーとして一世を風靡。代表曲『White Love』は売上200万枚、現在も冬の名曲として語り継がれている。

「’00年にSPEEDが解散すると、女優としてドラマや舞台などで活躍。’12年にはレゲエユニット『ET-KING』のMCであるTENNさんと結婚しますが、’14年にTENNさんは突然亡くなってしまいます。のちに彼の遺書に上原さんが不倫をしていたと書かれていたことが報じられています」（スポーツ紙記者）

上原は演出家と再婚し、二人の子をもうけ、表舞台からは遠ざかっていた。そんななか’20年に庭師に転身したのだが、

「ガーデニング関係のイベントをドタキャンしたと報じられています。’22年に今度は美容家への転身を発表。’23年には沖縄の美容品店のスタッフとして勤務していたのですが、程なくして店に出勤することもなくなり、彼女の姿を見ることはほぼなくなりました」（芸能記者）

波乱万丈の人生を送る上原は今、沖縄の知人のSNSで時おり姿を見せるのみとなっており、冒頭のカフェオーナーの投稿は彼女の“最近影”といえる。

「カフェのオーナーさんはもともと東京出身で、上原さんとは東京在住だったころからの友人。カフェは同じSPEEDだった島袋寛子さん（41）ともつながりがあり、コラボバーガーを販売していて、上原さんも食べに来たりしていますね」（前出・芸能記者、以下同）

同投稿には仲間内で開かれたバーベキューの写真が添えられていて、上原はビール片手に笑顔を見せている。

「昨年、知人のSNSで姿を見せた際は、那覇市のスナックの有名ママのインスタグラムでした。スナックなので当然、背景にはお酒がズラリと並んでいましたね」

活動を自粛しているタレントが、友人・知人のインスタグラムなどのSNSに登場して世間の反応を見るケースは少なくない。

「インスタの投稿を見るユーザーは投稿者のファンが多いため、コメントも比較的ポジティブなものが集まりやすい。ただ、この件を取り上げたネットニュースのコメントを見ると、いまだ辛辣な声は多い印象ですね。ただ、世間の反応をチェックするという意味合いであれば、お酒は絡ませないはず。上原さん本人が許可しなければこういった写真はアップされないと思うので、逆に活動再開の意志がないことの表れなのかもしれません」

上原が表舞台に戻ってくる日は来るのか――。