ÀéÃÍÎý¡¢¡ÖRIOBOT¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤ò2026Ç¯¼õÃí³«»ÏÍ½Äê¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¡¢Ãæµ÷Î¥»Ù±ç»ÅÍÍ¤âÅ¸³«
¡¡ÀéÃÍÎý¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖRIOBOT¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤ò2026Ç¯¤Ë¼õÃí¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÅ´¤Î¥é¥¤¥ó¥Ð¥ì¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿¹¼¡ÎèÆó¤¬¶î¤ë¥Þ¥¥Ê¡Ö¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤òRIOBOT¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤ÏÀÄ¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÇØÉô¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤òÍã¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÉðÁõ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Êµ¡ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæµ÷Î¥»Ù±ç»ÅÍÍ¡¢±óÍÎ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î#Å´¤Î¥é¥¤¥ó¥Ð¥ì¥ë¡ÖRIOBOT¥ô¥¡ー¥À¥ó¥È¡×¤Ï
3¾¦ÉÊ¤Ë¤ÆÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤«¤é
2026Ç¯¼õÃí³«»ÏÍ½Äê¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¾¦ÉÊ¸Î¤ËÄ´À°¤Ë¤ª»þ´Ö¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬
ÎÉ¤¤Êª¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£#ÀéÃÍÎý pic.twitter.com/fhIbyjilem
(C)Eiichi Shimizu Tomohiro Shimoguchi/HERO¡ÇS