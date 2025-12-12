「遺言ぐらい書いておかないと……」──12月10日、「洞不全症候群」「パーキンソン病」のため療養中だった歌手の美川憲一（79）が復帰会見を行った。同月14日に予定している盟友・コロッケとのディナーショーに向けて、現在は投薬治療とリハビリ、ボイストレーニングなどに励んでいることを明かした。

【写真を見る】〈車イスを押され医療施設へ〉自ら降り立ち、送迎車に乗り込んでいた美川憲一、おしゃれなヴィトンの上着で黒マスク姿だった

NEWSポストセブンは12月上旬、車イスを押されて医療施設に通う美川の姿を目撃している。取材を進めると、闘病生活のなかで、美川はある"決意"を固めていたことがわかった。会見でも明かされなかった想いとは──。

美川は今年8月に滞在先のアメリカ・ロサンゼルスで倒れ、翌月に医師から「洞不全症候群」と診断された。ペースメーカーの取り付け手術も行い、リハビリを行っていたが、精密検査で「パーキンソン病」が判明した。スポーツ紙記者が語る。

「退院後は自宅に戻り、連日、事務所スタッフが美川さんのもとを訪れ、リハビリや身の回りのことなどサポートしていたそうです。美川さん本人も病気前とくらべて、回復度合いは『60％』と話していて、体力は完全には戻っていません。

コロッケさんとの復帰のステージでは10曲程度の歌唱する予定で、トーク中はイスに座ることもあるかもしれませんが、歌唱中は立って歌うことを目標にしているそうです」

会見では冒頭のように、終活にも言及。『遺言ぐらい書いておいたほうがいいと思うようになった』『あの宝石誰がもっていくんだろうって。ちゃんと書いておきます』とも語っていた美川だが、入院中にすでに動き始めていた。芸能プロ関係者が打ち明ける。

「美川さんは世田谷に建てた総工費7億円の豪邸（8LDK）で、実母と苦労して育ててくれた義母の3人で暮らしていました。建てた3年後に義母、2006年に実母を看取り、1人で暮らすには広すぎたため、3年前購入した現在のマンション（3LDK）に引っ越しています。

美川さんは自ら立ち上げた個人事務所で、本人が代表取締役を務めていした。ずっと取締役は美川さん1人でしたが、今年の11月から2人の役員が新たに就任しているんです」

なぜこのタイミングで役員が2人増えたのだろうか。

「病気知らずで60年間1度も休んだことがないくらいの美川さんでしたが、今回の手術を終えて麻酔から覚めたときは『生きてた。生きててよかった』と、自らの死を強く意識したそうです。

そういった想いから、万が一の"不測の事態"に備えて、関係者などが困らず円滑に動けるようにと、信頼する方々を取締役に招き入れたようです」

会見では闘病する人たちに向けて『しぶとくがんばること。頼んだわよ』と"美川節"で励ましの言葉を贈った美川。これからも、"しぶとく"美川節を聞かせてほしい。