Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤«¤éµß½Ð¡£¡Ö»¶Êâ¤òÉÝ¤¬¤ë¸¤¡×¤¬°¦¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤­¤Ëµ¯¤­¤¿´ñÀ×

¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊë¤é¤¹Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢2020Ç¯¤Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆ°Êª»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥ï¥¿¥·¥Ë¥Ç¥¥ë¥³¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥ï¥¿¥Ç¥¡×¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºä¾åÃÎ»Þ¤µ¤ó¡£ÊÝ¸î¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¤Ç¤¿¤Á¤Î²óÉü¤äÀ®Ä¹¤ò¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ¤Î¸åÊÔ¡£
Á°ÊÔ¡Ö½¤¤¤Ï¤Ò¤É¤¯ÄÞ¤Ï¿¤ÓÊüÂê¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î¸¤¡ÄÀ¨»´¤ÊÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¸½¾ì¤Î17É¤¤«¤é2É¤¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¡¢À¨»´¤ÊÂ¿Æ¬»ô°é¤Î¸½¾ì¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿17Æ¬¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â¡Ö¿´ÇÛ¤Ê»Ò¡×¡£
¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂÎ¤ÏºÇ¤â¾®¤µ¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê²²ÉÂ¤Ê¤¿¤á¡¢Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë±Â¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥Ñ¥Ô¥³¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ìÉ¤¥ê¥Ã¥Ä¡£
ºä¾å¤µ¤ó¤ä¥ï¥¿¥Ç¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢2É¤¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤Ê»Ò¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥Ä
¥ê¥Ã¥Ä¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÄÂÎ¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±°ú¤½Ð¤·Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤¤À¤Ã¤¿¡£±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç¤È¤³¤í¤É¤³¤íÌÓ¤¬Çö¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤Ï¤ä¤»ºÙ¤ê¥¬¥ê¥¬¥ê¡£ºä¾å¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿Í¤¬ÉÝ¤¯¥Ñ¥Ô¥³¤È°ì½ï¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö17É¤¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼¡¡¹¤ÈÇã¤¤Áý¤ä¤·¡¢ÉÔÇ¥µîÀª¼ê½Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤É¤ó¤É¤ó¸òÇÛ¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¤¼ï¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¾®·¿ÍÎ¸¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¶ù¤Ã¤³¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÌÜ¤Î¤ß¤¨¤Ê¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êºä¾å¡Ë
»Ä¤ê¤Î¸¤¤¿¤Á¤â²¿ÁÈ¤«¤ÎÊÌ¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬°ú¤¼õ¤±¡¢17É¤Á´¤Æ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
°ú¤½Ð¤·¸å¡¢¥ê¥Ã¥Ä¤Ïºä¾å¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥Ñ¥Ô¥³¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼K¤Î¼«Âð¤Ç¡Ö²ÈÄíÀ¸³è¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö½é¤á¤Îº¢¤Ï2É¤¤È¤âÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¿Ì¤¨¡¢Êú¤Ã¤³¤Ë¤â¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ä´Ö¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¸¤¤äÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ç¤¹¡£Àè½»¤ÎÆ°Êª¤¬Â¿¤¤²æ¤¬²È¤È¥á¥ó¥Ð¡¼K¤Î²È¤ÏÆ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê2É¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡×(ºä¾å)
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê»¶Êâ¤¬ÊÉ¤Ë
¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤»Ï¤á¤¿¥ê¥Ã¥Ä¤È¥Ñ¥Ô¥³¡£¤·¤«¤·¡¢2É¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Æü¡¹¤Î»¶Êâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2É¤¤È¤âº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤ª»¶Êâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯ÊýË¡¤¬¤Þ¤ºÊ¬¤«¤é¤º¡¢º³ºÙ¤Ê²»¤ä¼Ö¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¶Ã¤¤¤ÆÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¢¤È¤º¤µ¤ê¤·¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø³°¡Ù¤ËÆÍÁ³½Ð¤¿¤Î¤À¤«¤é¸«¤ë¤Î¤âÁ´¤Æ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ÄÁ¤·¤¤¸¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¸¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ª¤¤¤Ç¡Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»ëÀþ¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤â¤¦ÂçÊÑ¡£¹²¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈË½¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×(ºä¾å)
¾®·¿¤Ê¤¬¤é¼ã¤¤¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤êÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àè½»¤ÎÂç·¿¸¤¤¿¤Á¤Î»¶Êâ¤Ë°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢Êâ¤Êý¤ò³Ø¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä³°¤Ë´·¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¼å¡¹¤·¤¯²²ÉÂ¤Ê¥Ñ¥Ô¥³¤Ï¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤Æ·Ê¿§¤ò¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¡¢ÃÏÆ»¤Ë»¶Êâ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ³Ú¤·¤¯·±Îý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¿ô¥õ·î¡¢2É¤¤È¤âÂ¾¤Î¸¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¿Ì¤¨¤è¤¦¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤â´Ø¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(ºä¾å)
¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¸µ¤ËÁãÎ©¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Ä
¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÂç·¿¸¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â®¤µ¤ÇÁö¤ê²ó¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÉÍÜ¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÌÓ¤âÀ¸¤¨Â·¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Ô¥³¤â¡¢°ú¤¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÏÉ¸½à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤2.4kg¤È¤ä¤»¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÂÎ½Å¤¬3.5kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼K¤Î²È¤ÇÀè½»¸¤2É¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¤ª»¶Êâ¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¤Æ±»Î¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¡¢K¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
2025Ç¯9·î¡¢·ò¹¯¤¬²óÉü¤·¡¢¿Í¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥ê¥Ã¥Ä¤ËÎ¤¿Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¤¦¤Á¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²ÈÄíÀ¸³è¤Ë´·¤ì¡¢»¶Êâ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¸«¤»¤ë¤È´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(ºä¾å)
¤´ÈÓ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©¤Ù¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ê²ó¤ê¡¢ºä¾å²ÈÀè½»¸¤¤È¤âÍ·¤Ó¡¢¿Í´Ö¤È¤âÂ¾¤Î¸¤¤¿¤Á¤È¤â¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤Ï¥ê¥Ã¥Ä¤òÎ¤¿Æ¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
ºä¾å¤µ¤ó¤ËÊú¤«¤ì¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤Þ¤É¤í¤à¥ê¥Ã¥Ä¡£¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¿Í¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê²ÈÄí¸¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Ë¹ü¤ÈÈé¤Î¾õÂÖ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥ï¥¿¥Ç¥¤¬°ú¤¼õ¤±¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥óÂÀÏº¡×¤Î²ÈÂ²¤À¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÍ·¤Ó¹¥¤¤Ê¥Ö¥óÂÀÏº¤È¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¤¿Æ¤µ¤ó¡£
¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¥ê¥Ã¥Ä¡£
¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤º¤Ã¤È¤Î¤ª¤¦¤Á¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥Ô¥³¤âº£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤«¤é»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
