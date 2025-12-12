装備・価格ともに洗練された限定モデル

アウディ・ジャパンはCセグメントの5ドアハッチバックモデル『A3スポーツバック』の特別仕様車『アウディA3スポーツバック・アーバンスタイル・エディション（urban style edition）』を500台限定で発売した。

ベースとなったのは、2024年12月にパワートレインをアップデートした第4世代の『A3 TFSIアドバンスト』で、全長4355mm、全幅1815mm、全高1450mm、ホイールベース2635mmと、高い居住性と取り回しの良さを併せ持つ。



特別仕様車『アウディA3スポーツバック・アーバンスタイル・エディション』。 アウディ・ジャパン

パワートレインは、最高出力116ps、最大トルク22.4kg-mの1.5L直噴ガソリンターボエンジンにマイルドハイブリッドシステムと7速Sトロニックトランスミッションが組み合わされる。

限定モデル『アーバンスタイル・エディション』では、ルーティンクロスのスポーツシートやマトリクスLEDヘッドライトをはじめ、利便性が高く人気の高い『コンビニエンス＆アシスタンスパッケージ』と『ナビゲーションパッケージ』のオプションを標準装備としている。

『コンビニエンス＆アシスタンスパッケージ』は、『電動調整機能付きフロントシート』、『アドバンストキーシステム』、『フロントシートヒーター』、『パークアシストプラス』、『サラウンドビューカメラ』、『アウディ ホールドアシスト』、『アダプティブクルーズアシスト/エマージェンシーアシスト』、『ハイビームアシスト』、『3ゾーンオートマチックエアコンディショナー』、『パドルシフト付きマルチファンクションレザー3スポークステアリングホイール』が含まれるパッケージオプションである。

また、『ナビゲーションパッケージ』には、『MMIナビゲーションシステム』、『バーチャルコックピットプラス』、『アウディ サウンドシステム』が含まれる。

さらに特別装備として、4種類のパターンが選択可能なデジタルデイタイムランニングライトが搭載される『マトリクスLEDヘッドライト』と『5スポークWデザインの17インチアルミホイール』を装着して、都会的でスタイリッシュなイメージを演出している。

また、ボディカラーは有償オプションボディカラーの、『グレイシアホワイトメタリック』、『ミトスブラックメタリック』、『マンハッタングレーメタリック』の3色から選択できる。

本モデルは、これらの人気オプションを標準装備としながら車両価格を499万円とした、魅力的なモデルに仕上がっている。

アウディA3スポーツバック・アーバンスタイル・エディション』の限定台数は、グレイシアホワイトメタリックが200台、ミトスブラックメタリックとマンハッタングレーメタリックはそれぞれ150台の、合計500台となっている。