¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇWBAÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê17Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¡¢¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¦´º¤µ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëºÊ¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤¬¹½¤¨¤ë¥ß¥Ã¥È¤Ë¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Äé¤Î°µÎÏ¤ò¤É¤¦¤µ¤Ð¤¯¤«¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¡Ö¥¿¥Õ¤ÇÆñ¤·¤¤Áê¼ê¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â·Ð¸³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡43ºÐ¤Î¥É¥Í¥¢¤ÏÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£