さきほど発表された、今年1年の世相を表す「今年の漢字」は「熊」でしたが、緊張関係が続く中国などでは「今年の漢字」は何だったのか？聞いてみました。

今年、初の女性総理が誕生した日本。高市内閣の閣僚が選んだ「今年の漢字」も“高市カラー”を強く滲ませるものとなりました。

片山さつき 財務大臣

「私、予想はこのどっちか（『高』と『米』）だなと思ってて、絶対このどっちかじゃないかなと思っていて、今年の政治はこれで始まりましたし、年後半、『高』市政権の成立に繋がって、幸せなことにまだ支持率が『高』いですが、『米』もまだ『高』い。そして、物価『高』対策を我々、一生懸命やってると」

片山財務大臣が選んだのは、▼「高市総理」と「物価高」を表す「高」いの一字と、▼「トランプ関税」と「コメの価格高騰」を表す「米」。

その米政策を担当する鈴木農水大臣が選んだのは…

鈴木憲和 農水大臣

「『苗』ですかね。今年は、やはりお米のこと、相当話題になったと思ってますし、今もまさにおこめ券も含めてですね、話題になっていると思いますから。もちろん、それ以上に総理のお名前もあると思います」

また、総裁選で高市陣営の“キャプテン”を務めた小野田経済安保担当大臣は…

小野田紀美 経済安保担当大臣

「『推し』という漢字、推進の『推』。政策を力強く『推進』していくべき1年になったなというところで『推し』。あと『推しが総理になりまして』、そういったところも『推し活』をした1年だったなと」

記者

「漢字の国・中国では、皆さん、今年の漢字にどんな一文字を選ぶのでしょうか」

「勝」と書いた男性

「（中国は）今年、経済も文化も順調に発展したと感じます」

「好」と書いた女性

「（今年は）娘も孫もそばにいて、とても幸せでした。苦労や疲れはありますが、家族の団らんが何よりの喜びです」

同じく「好」と書いたこちらの女性は、今年、商売がうまくいったと打ち明けます。

「好」と書いた女性

「民宿を経営してますが、商売はすごく好調でした。こんな不景気なのに順調で、今年は本当に良い年だったと思います」

ただ、景気の良い人がいる一方で…

「難」と書いた女性

「大学を卒業したばかりで、公務員試験を受けるか、大学院を受験するか、就職するか、あるいは資格を取るか、迷っています」

長引く不動産不況などを背景に中国経済は低迷が続いており、雇用環境も悪化。都市部における若者の失業率は17％を超えました。

先ほどの女性も就職活動で「困難に直面している」と話します。たとえ、うまく就職できたとしても、安心できるわけではありません。

「難」と書いた女性

「最近情勢が良くなくて、私の仕事環境も良くないんです。収入もかなり下がりました。とにかく“難しい”のです」

不景気のせいか、身の回りの生活面を充実させたいとの声も多く聞こえてきました。

「銭」と書いた女性

「お金持ちになりたいです。お金が私の目標です。この方向に突き進みたいです」

「台湾有事」をめぐる高市総理の発言をきっかけに緊張が続く日中関係。現在の日本に対する印象について、聞いてみると…。

「（戦時中）祖父が日本人に連行されてから二度と戻りませんでした。だから、私は日本人を憎んでおり、友好的な感情は一切持てません」

「（関係悪化は）必然的な流れだと思いますが、中日関係の緊張が緩和してほしいです」

こちらの女性は、両国の未来に向けて「願」という字を書きました。

「願」と書いた女性

「双方の国民が求めているのは、幸せで楽しい質の高い生活です。誰も摩擦や対立なんか望んでいませんよ」

残りわずかとなった2025年。来年の日中関係はどのようなものになるのでしょうか。