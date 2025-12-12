銀座コージーコーナーのミッキーマウス新春スイーツバッグ登場♡

銀座コージーコーナーから、2026年版の年末年始限定スイーツギフトが登場♡「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」が和服姿でデザインされたバッグに、バター＆いちごマドレーヌやプリントクッキー、ミッキーアイコン柄クッキーなど全14個を詰め合わせ。お正月のご挨拶や家族での団らん、ちょっとした手土産にもぴったりの可愛さと実用性を兼ね備えた特別ギフトです♪

和モダンに彩るミッキーの限定デザイン



専用バッグ

スイーツバッグは「和モダンなお正月」をテーマに、正面には和服姿のミッキーマウスやドナルドダックをあしらい、裏面には2026年の干支・午（うま）やミッキーアイコン柄を組み合わせた特別デザイン♡

朱色のバッグが華やかで、新年のご挨拶や家族の団らんをより楽しい雰囲気に演出します。

椿屋珈琲とダッキーダックで“パンダシュー”がサンタ＆トナカイに変身♡

人気焼き菓子を詰め合わせた全14個



価格は1,000円（税込1,080円）。

内容：バターマドレーヌ 3個/いちごマドレーヌ 2個/クッキー（ミッキー／黒） 3個/クッキー（ミッキー／白） 2個/クッキー（ホワイトチョコ） 2個/クッキー（いちご） 2個

ふんわり＆しっとりとした食感のマドレーヌと、プリントクッキーやアイコンクッキーのバラエティが楽しめます♡

ご家庭や手土産にぴったりのギフト



新春限定スイーツバッグは、ご家庭でのおやつや年末年始の団らん、ちょっとした手土産に最適。

全国の銀座コージーコーナー店舗で販売（※福井・京都・鳥取県除く）、オンラインショップでも先行購入可能です。なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめ♪

ミッキーマウスと過ごす新春のひととき♡



銀座コージーコーナーの2026年新春スイーツバッグは、バター＆いちごマドレーヌやプリントクッキー、ミッキーアイコン柄クッキーを詰め合わせた全14個入りで1,000円（税込1,080円）♡

和服姿のミッキーマウスデザインで、家族や友人への新年のご挨拶や手土産にもぴったり。かわいくて食べやすい限定スイーツで、新春の楽しいひとときを演出しましょう♪