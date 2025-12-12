「ヴィーナスシリーズ第１８戦 尼崎プリンセスカップ」（１２日、尼崎）

１号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が展示航走でのアクシデントで４艇立てとなった優勝戦をインから逃げて、８月のプレミアムＧ１・レディースチャンピオン（浜名湖）以来、通算２３回目の優勝を果たした。２着には実森美祐（広島）、３着は安井瑞紀（岡山）が続き、３連単は５００円（２番人気）の順当決着となった。

２艇が欠場するアクシデントも問題にすることなく、予選トップからのＶロードを駆け抜けた。

前回Ｖの９号機からトップ級の舟足を引き出した鎌倉はコンマ２８の２番手Ｓもインから先マイ敢行。「出足が抜群でした。エンジンが良くて進んでくれた」と今年２回目、そして当地３回目の優勝に導いてくれた愛機に感謝した。

「４艇立てで初めて走ったし、艇間がよく分からず戸惑った」と鎌倉。展示航走で３号艇の平高が１周２Ｍを回ったところでバタついて落水。そこに後続の４号艇・山口が接触して転覆し、異例となったレースを振り返った。

次節の「プレミアムＧ１・第１４回クイーンズクライマックス」（２８〜３１日・大村）に弾みを付け「母となって初めて年末走るので優勝目指して頑張ります」と意気込む。賞金女王の称号が懸かる年末の大一番に向け、まだまだアクセルを緩めるわけにはいかない。