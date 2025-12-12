ラグビーの全国大学選手権は１４日に３回戦４試合が行われ、京産大（関西２位）は慶大（関東対抗戦５位）と東大阪市花園ラグビー場で対戦する。

１２日は両校がメンバーを発表。京産大は今季の関西リーグで、全試合ＣＴＢで先発している奈須貴大（４年＝光泉カトリック）がＳＯに入ることが決定。スクラムの屋台骨となる３番プロップには佐名木風雅（２年＝関大北陽）が初先発する。

ＳＯは今季全試合先発を続けてきた吉本大悟（４年＝東海大大阪仰星）が欠場。コンバートされる奈須は「アタックで前に出てＦＷを動かしたい。ディフェンスでもハードワークをする。１戦、１戦、成長しないと優勝は難しいので、まずは慶応に勝つことが大事です」と気を引き締めた。

大学選手権は２年の時に国立の準決勝を経験。明治大に３０−５２で敗れ「何もできず悔しい思いをしました。フィジカルも足りなかったですし、観客に圧倒されてしまった。メンタルもまだまだだった」という。昨年度は右肩のケガでメンバーから外れ、チームは準決勝で早大に完敗。今大会は雪辱をかけて戦う舞台になる。

リーグ最終節後は、初陣となる相手の分析に費やしてきた。奈須は「攻撃の時にグラウンドいっぱい使ってくるので、横の選手とコミュニケーションをとりながら１５人全員で守備をすることを意識している」と話した。

慶大とは２２年度の準々決勝で対戦し３４−３３の１点差で勝利。今回も僅差の戦いが予想される。まずは５季連続の４強入りへ、難敵を攻略する。

【京産大のスタメン】

１小林龍昇（３年＝金光藤蔭）、２平野龍（４年＝札幌山の手）、３佐名木風雅（２年＝関大北陽）、４石橋チューカ（３年＝報徳学園）、５石川東樹（３年＝大分東明）、６高木彗那（２年＝札幌山の手）、７伊藤森心（４年＝松山聖陵）、８シオネ・ポルテレ（４年＝目黒学院）、９高木城治（３年＝東福岡）、１０奈須貴大（４年＝光泉カトリック）、１１ナブラギ・エロニ（３年＝大分東明）、１２神拓実（２年＝東福岡）、１３平山尚樹（４年＝東福岡）、１４小林修市（４年＝京都成章）、１５宮里快一（２年＝名護）

【慶大のスタメン】

１井吹勇吾（２年＝桐蔭学園）、２藤森貴大（３年＝慶応高）、３中谷太星（２年＝東福岡）、４西野誠一朗（１年＝桐蔭学園）、５キーヴァーブラッドリー京（２年＝常翔学園）、６恩田優一郎（３年＝慶応高）、７申驥世（１年＝桐蔭学園）、８中野誠章（２年＝桐蔭学園）、９橋本弾介（４年＝慶応高）、１０小林祐貴（１年＝慶応高）、１１伊吹央（４年＝慶応高）、１２今野椋平（４年＝桐蔭学園）、１３小舘太進（４年＝茗渓学園）、１４小野沢謙真（２年＝静岡聖光学院）、１５田村優太郎（２年＝茗渓学園）