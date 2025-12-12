歯がツルツルに！進化した「ハイブリッド口腔洗浄器」で、隙間汚れがゴッソリ！？
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月11日（木）の放送は、「じっくり通販 レジェンド松下SP」をお届け！
【動画】進化したハイブリッド口腔洗浄器でトウモロコシの隙間汚れがゴッソリ落ちる！
「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、今オススメする商品をプレゼン。
番組に何度も出演している松下だが、出演者から忖度ナシの感想を言われることもあり、「普通の通販と違うので、みんな出たくないと言って僕に…（笑）」と裏事情を暴露。
かつて、松下が番組で紹介した「トゥースジェットLE」の進化版「LEソニックウォッシュ」をプレゼン。
歯の健康のために欠かせないのが、毎日の歯磨きやフロスなどの口腔ケアだが、忙しい日々に追われて疎かになりがち。
歯垢1mgの中には、約10億個の細菌がいるとも言われているが、電動歯ブラシは高価で手が出しづらいし、歯垢をフロスで落とすのも面倒だ。かと言って、歯科クリニックに行くとお金がかかる。
「LEソニックウォッシュ」は、音波ブラシとジェット水流が1台に集約。
1分間に約3万回振動する音波ブラシに加え、水流洗浄で歯と歯の隙間の汚れを落とすことができるという。
また、同時に使用できるので時短にも。歯磨き粉をつける時は、音波ブラシのみの使用がオススメだ。
スタジオでは、胡麻ペーストを塗り込んだトウモロコシを用意して実際の効果を紹介。
普通の歯ブラシでこすっても、ペーストはトウモロコシの隙間に入ってしまうが、「LEソニックウォッシュ」を使ってみると、こすらなくても余裕で汚れが落ちていく。
商品は、音波ブラシだけのモード、水流のみのモード、両方使えるモードも！ 音波振動の強さは5段階、水流の強さは3段階から選ぶことができ、しっかり磨きたい人から優しくケアしたい人まで幅広く使うことができる。
充電式で防水になっているので、風呂場はもちろん、職場や旅行先に持ち運び、ペットボトルやコップなどに水を入れての使用も可能。いつでもどこでも歯磨きだけでなく、歯と歯の隙間の汚れを落とせる。
スタジオで出演者が実際に使ってみるが、みんな「（歯が）ツルツル！」と絶賛していた。
ハイブリッド口腔洗浄器「LEソニックウォッシュ」
