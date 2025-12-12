【マジで！？クレカの体験談】決済方法で当選率アップ！？まさか…【第3話まんが】#ママスタショート
キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。
今回は、好きなアーティストのチケット争奪戦でのクレカ体験談です。
“伝説的ロックバンド、来日公演決定！！”
推しバンドの来日公演、この言葉にどれほど血湧き肉躍ることでしょう。これはチケット争奪戦には是が非でも勝たねばなりません。負けられない戦いがそこにある……。
妻「そうと決まればクレカクレカ……クレカ決済だと当選しやすいっていうしね」
はい、出ましたクレカ都市伝説。結構よく耳にする伝説ですね。
夫「それ、ただのウワサらしいよ」
夫の言葉にがっくりと肩を落とす妻。このためにわざわざクレカを作った昔の私って……？ と涙しそうな勢いです。でもうまくクレカを活用しているようですし、ポイントもつくから……いいかも（笑）？
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、好きなアーティストのチケット争奪戦でのクレカ体験談です。
“伝説的ロックバンド、来日公演決定！！”
妻「そうと決まればクレカクレカ……クレカ決済だと当選しやすいっていうしね」
はい、出ましたクレカ都市伝説。結構よく耳にする伝説ですね。
夫「それ、ただのウワサらしいよ」
夫の言葉にがっくりと肩を落とす妻。このためにわざわざクレカを作った昔の私って……？ と涙しそうな勢いです。でもうまくクレカを活用しているようですし、ポイントもつくから……いいかも（笑）？
クレジットカードにまつわるエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部