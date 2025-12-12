ツアー3勝の片岡大育がトップ通過 中野麟太朗は2位【JGTOファイナルQT】
＜JGTOファイナルQT 最終日◇12日◇千葉夷隅ゴルフクラブ（千葉県）◇7319ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが終了した。
≪写真≫本当に飛ぶドライバーは？ リアルな飛距離ランキング
トータル14アンダー・首位に並んだツアー通算3勝の37歳・片岡大育、今年プロ転向した中野麟太朗（早大4年）がプレーオフを行い、3ホール目でチップインバーディを奪った片岡に軍配。来季のフル出場権をつかんだ。トータル11アンダー・3位に湯原光。トータル10アンダー・4位には岩井亮磨が入った。ツアー通算6勝の48歳・近藤智弘、同2勝の藤本佳則、同1勝の小鯛竜也らはトータル6アンダーで終えて、来季前半戦の出場権をつかんだ。ツアー通算3勝の時松源藏はトータル1アンダー・43位で、来季前半戦は限定的な出場にとどまる見込み。2位以降は順位に応じて、来季前半戦の出場が可能となる。
