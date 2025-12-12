JR¶å½£¡Ö¤«¤µ¤µ¤®¡×¸ºÊØ¡¡Íè½Õ¡¢À¾¶å½£¿·´´Àþ¤ËÊÂ¹Ô
¡¡JR¶å½£¤Ï12Æü¡¢ÍèÇ¯3·î14Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¡¢2022Ç¯¤ÎÀ¾¶å½£¿·´´Àþ³«¶È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°ìÉô¶è´Ö¤¬ÊÂ¹ÔºßÍèÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃµÞ¡Ö¤«¤µ¤µ¤®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇîÂ¿¡½ÈîÁ°¼¯Åç¡Êº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¡Ë´Ö¤ÎËÜ¿ô¤ò1Æü¾å²¼14ËÜ¤«¤é10ËÜ¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³«¶È¸å3Ç¯´Ö¤Ï¸½¹Ô¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î´Ø·¸¼Ô´Ö¤Î¹ç°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£JR¶å½£¤Ï¡ÖÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤ËÉáÄÌÎó¼Ö¤ÎÁýÊØ¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤ÎÇîÂ¿¡½·§ËÜ´Ö¤Ï¡¢ÁáÄ«¡¦¿¼ÌëÂÓ¤ËÎ×»þÊØ¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤òÁö¤é¤»¤ë¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£