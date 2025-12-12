元AKB48・柏木由紀「絶対忘れない」 自身に関する“アンチコメ”に明るく怒り「くっっっっそ失礼なのに」「ごめん泥べはワロタww」
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“エゴサ”で見つけたあるコメントに反応した。
【写真】「むかつくけど笑っちゃったんだよね」笑顔で“アンチコメ”について話す柏木由紀
柏木は「【ノーカット】ひたすら最近起きた出来事を話す雑談動画」と題した動画で、約15分ノーカットで雑談をすると意気込み、開口一番に「初っ端だけど愚痴言っていい？」と切り出し、「絶対忘れない」と印象的だったある不満をもらしている。
エゴサーチをよくすると話し、パーソナルカラー診断で使われる肌のトーン「ブルベ（ブルーベース）」「イエベ（イエローベース）」について言及した際、「『ブルべ・イエベだのあるけど柏木由紀のすっぴんは泥ベ！』って書かれてたの！泥ベース最悪じゃない!?」と衝撃的なコメントを発見したことを明かした。
この“絶対忘れない”コメントに柏木は「まじむかつくと思っちゃった」と声を上げ怒りをあらわにしたが、「でも笑っちゃうでしょ ちょっとおもしろい（泣）泥べっておもろすぎない!?音がめっちゃ良くて むかつくけど笑っちゃったんだよね」と明るく話している。
このコメントはどういう意味なのかという話になると「私のスッピンの肌の色が土みたいな色だっていうこと」と、自身で解説し笑いを誘った。さらに、この“失礼なコメント”に「センスあるもん」と褒め、「“泥べ”っていう言葉がめっちゃよかったと思って これはメモっちゃった」とポジティブな考え方を披露していた。
この姿に、ファンからは「くっっっっそ失礼なのに泥ベで笑ってしまった笑笑」「ゆきりん楽しそう」「泥から透明まで、雑談が面白すぎです」「ごめん泥べはワロタww」などの反響が集まっている。
【写真】「むかつくけど笑っちゃったんだよね」笑顔で“アンチコメ”について話す柏木由紀
柏木は「【ノーカット】ひたすら最近起きた出来事を話す雑談動画」と題した動画で、約15分ノーカットで雑談をすると意気込み、開口一番に「初っ端だけど愚痴言っていい？」と切り出し、「絶対忘れない」と印象的だったある不満をもらしている。
この“絶対忘れない”コメントに柏木は「まじむかつくと思っちゃった」と声を上げ怒りをあらわにしたが、「でも笑っちゃうでしょ ちょっとおもしろい（泣）泥べっておもろすぎない!?音がめっちゃ良くて むかつくけど笑っちゃったんだよね」と明るく話している。
このコメントはどういう意味なのかという話になると「私のスッピンの肌の色が土みたいな色だっていうこと」と、自身で解説し笑いを誘った。さらに、この“失礼なコメント”に「センスあるもん」と褒め、「“泥べ”っていう言葉がめっちゃよかったと思って これはメモっちゃった」とポジティブな考え方を披露していた。
この姿に、ファンからは「くっっっっそ失礼なのに泥ベで笑ってしまった笑笑」「ゆきりん楽しそう」「泥から透明まで、雑談が面白すぎです」「ごめん泥べはワロタww」などの反響が集まっている。