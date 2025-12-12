絶品料理が人気の志麻さん、“冬の楽しみ”編み物をスタート「今年は靴下から」
日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが10日、自身のインスタグラムを更新。自身が“冬の楽しみの1つ”としている編み物を今年もスタートさせたことを報告した。
【写真】編み物の腕もすごい！ ニット帽など“伝説の家政婦”志麻さんの手編みアイテム
たびたび出演する『沸騰ワード10』では、冷蔵庫にある食材でささっと作り上げる“かんたん絶品料理”が評判の志麻さんだが、編み物もお手のもの。
昨年11月の投稿では、編み物が「冬の楽しみのひとつ」であることを明かし、「料理の待ち時間、夜な夜なaudible を聴きながら、移動中の電車の中など、不器用で上手にできるわけではないのですが、コツコツ編んでいます」と日常のスキマ時間を見つけて製作していることを紹介。今年1月には、3人の子どもたちに手作りした色違いのニット帽を披露した。
今回の投稿では「スキマ時間に。今年は靴下からスタートします！」と伝え、作りかけの手編みアイテムを公開している。
【写真】編み物の腕もすごい！ ニット帽など“伝説の家政婦”志麻さんの手編みアイテム
たびたび出演する『沸騰ワード10』では、冷蔵庫にある食材でささっと作り上げる“かんたん絶品料理”が評判の志麻さんだが、編み物もお手のもの。
昨年11月の投稿では、編み物が「冬の楽しみのひとつ」であることを明かし、「料理の待ち時間、夜な夜なaudible を聴きながら、移動中の電車の中など、不器用で上手にできるわけではないのですが、コツコツ編んでいます」と日常のスキマ時間を見つけて製作していることを紹介。今年1月には、3人の子どもたちに手作りした色違いのニット帽を披露した。
今回の投稿では「スキマ時間に。今年は靴下からスタートします！」と伝え、作りかけの手編みアイテムを公開している。