◇プロボクシング U−NEXT BOXING.4 WBA世界バンタム級王座統一戦 堤聖也（角海老宝石）＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア（フィリピン）（2025年12月17日 両国国技館）

WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）と団体内王座統一戦で対戦する、同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO8敗）が12日、都内のジムで練習を公開した。入念にアップを行ってからシャドーボクシングにミット打ちと軽快に動き、43歳とは思えない切れのある力強い動きを披露した。

この日は堤を指導するDANGANジムの石原雄太トレーナーが視察に訪れ「しっかり仕上げてきたのは感じる。左フック、アッパーの軌道は同じなので見えずらそう。ただ想定内」と分析した。

同トレーナーは序盤の攻防が勝負の鍵を握ると指摘。堤とドネアはともに前戦で目の上をカットしていることから「お互い傷がある。負傷判定になると序盤は取られたくないし、（攻めに）いかなきゃいけないところもある」と想定。「2、3回倒されてもほかを全部取れば、と堤とは話している」と冗談めかし、打ち合いを覚悟していることを明かしながら「そうならないようにはしたい」と気を引き締めた。

堤は11日にスパーリングを打ち上げたといい「仕上がりもいい。スパーでも自分の良さを生かすスタイルもできてきた」と石原トレーナー。「最後は気持ちの勝負になる。いい試合になるのでは」と期待していた。