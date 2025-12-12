アバターと呼ばれる「分身」を操り、様々な体験を疑似的に行うことができるインターネット上の仮想空間「メタバース」を活用し、誰もが行政情報の入手や支援を受けられるようにする動きが千葉県内の自治体で広がっている。

仮想空間に「役場機能」を広げる取り組みともいえ、「避難所情報の提供」や「引きこもり支援」など、活用はユニーク、多岐にわたる。（新妻千秋、柴田洋希）

アバターが闊歩

パソコンの画面いっぱいに広がる松戸市の街。軽快な音楽が流れる中、３Ｄマップ上をクリックすると、自分のアバターが街を闊歩（かっぽ）する。

自宅周辺に移動してみた。「洪水」や「内水氾濫」「高潮」など災害マップをタップすると、自宅周辺一帯の災害想定エリアが水色や黄土色に染まった。続けて、避難所となる近くの学校や公共施設の表示をクリック。「一時的に滞在できる施設」「避難できる場所と建物の両方を共有する施設」などと表示され、自分の避難場所が把握できるようになっている。

松戸市が１０月末に稼働させた「メタまーつ」の防災マップだ。メタまーつは仮想空間であるメタバース上で、〈１〉いつでもどこでも防災体験ができる防災マップ〈２〉施設の位置や情報を視覚的に実感できる市内まるごと文化財マップ〈３〉現実では居場所に参加できない子どものための新しい居場所――を提供している。利用者のアバター同士がチャットでコミュニケーションを取ることもできる。

「防災マップ」では、災害想定エリアや避難所の位置が一目で確認できる。「文化財マップ」では、文化財情報やお勧めの見学コースの紹介のほか、職員のキャラクターによる解説やクイズも楽しめる。「子どものための新しい居場所」は不定期で月４回程度開催される。開館日にパスワードを使って入室し、音声やチャットで子ども同士やスタッフと雑談できる。

市は将来的には仮想空間上に「市役所」を設け、窓口で相談を受け付けたり、行政手続きを行ったりできるようにすることを検討している。

松戸隆政市長は「スマートフォン一つで手続きが完了するなど、仮想空間を活用することで、より効率的な行政サービスが可能となる」と話している。

引きこもり支援にも

千葉市は「引きこもり」支援にメタバースを活用している。引きこもり状態にある市内在住の１４歳以上が対象。電話や対面での相談が苦手な人に気軽に安心してつながれる空間を提供することで、孤独感の解消や社会参加のきっかけにしてもらうのが狙いだ。

同市美浜区にある市ひきこもり地域支援センター「ひなた」周辺の街並みを再現した。センターの愛称にちなんだ「ようこそ！ ひなばーす」と名付けられた空間では、最寄り駅からバスや徒歩でセンターに出かけられるほか、チャットを通じて分身同士の会話ができる。予約すれば、専門スタッフへの相談も可能だ。

市精神保健福祉課の担当者は「ネット上だとしても『外』に出てもらいたい。一歩踏み出すきっかけにしてほしい」としている。