¥í¥Ã¥Æ¡¡°ÂÅÄ¾°·û¡¢¹â¹»¤Î¸åÇÚ¡¦°æ¾å¹Âç¤Î²ÃÆþ¤Ë¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×£²µ¨Ï¢Â³£°È¯¡¢Íèµ¨¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡£²£°£°Ëü¸º¤Î£´£³£°£°Ëü±ß¤Ç¹¹²þ
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¾°·ûÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢£²£°£°Ëü±ß¸º¤Î£´£³£°£°Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£º£µ¨¤Ï£¹£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£³¡¢£²£µÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï£²¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤Æ£°ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥Ò¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½©¤«¤é¤Ï³ÑÅÙ¤òÉÕ¤±¤ëÂÇµå¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍèÇ¯½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÍúÀµ¼Ò¹â¤Î£²Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ë¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°æ¾å¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¶µ¤¨¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½»¤à¤È¤³¤í¤È¤«¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¡£¡ÖÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤»É·ã¡£¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤ë»×¤¤¤À¡£