宝塚歌劇団は12日、星組御園座公演「花より男子2」を上演することを発表した。

大人気の少女漫画「花より男子」は、名門学園を牛耳る4人組「F4」のリーダーで大財閥の御曹司・道明寺司と、一般庶民なのに学園に通う牧野つくしが繰り広げる青春ラブストーリー。日本だけでなく海外でも次々と映像化され大ヒットを記録した。宝塚では2019年に柚香光主演でミュージカル化。今回、星組トップコンビ暁千星（あかつき・ちせい）と詩（うた）ちづるが、前作の続編となる「花より男子2」を上演。相思相愛となった司とつくしが、立ちはだかる数々の困難に立ち向かう中で絆を強めていく姿を、宝塚ならではの世界で描く。愛知・御園座で2026年6月9日から6月30日まで。

また、星組若手スター稀惺（きしょう）かずとが主演する宝塚バウホール公演「銀二貫」を上演するこを発表した。15年に月城かなとが主演し話題になった人気時代小説舞台化した作品の再演。稀惺は105期で最初のバウホール主演となる。兵庫・宝塚バウホールで6月12日から27日まで。

最後に、星組男役スター瑠風輝（るかぜ・ひかる）がディナーショーを開催することを発表した。第一ホテル東京で5月6、7日、兵庫・宝塚ホテルで5月27、28日。