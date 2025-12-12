グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「2025年最後の撮影が終わりました」と報告し、カメラに向かってほほえむセクシーショットを公開した。

【映像】瀬戸環奈が撮影現場で見せるセクシーショット（複数カット）

身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日、「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日に、セクシー女優として衝撃のデビューを飾った。

SNSでは妖艶な表情で衣装をはだけさせる写真や、スタイル際立つビキニ姿など、様々な衣装を着た色気あふれるセクシーショットを披露している。

撮影現場でのセクシーショットに絶賛コメント多数

2025年12月11日に更新したXでは、「2025年最後の撮影が終わりました お疲れ様ください〜っ!!!」とつづり、胸元を大胆に見せた衣装でピースをする、撮影現場でのセクシーショットを披露した。

この投稿にファンからは、「2025年最後の撮影お疲れ様でした！セトカンにとって、飛躍の1年だったと思います 来年の活躍も楽しみにしています!!」「デビューからここまで駆け抜けた環奈ちゃんには、めいっぱいの“おつかれさま”を贈るね！」「よく見たらすごい格好」「超絶かわいいですね！」など、絶賛のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）