フリーアナウンサーの神田愛花（45）が12日、自身がMCの1人を務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストに対して不安な様子をみせた。

この日は「2026年の開運準備SP」。手相芸人の島田秀平（48）、神社専門家のタレント佐々木優太（41）、美容家でタレント“アレン様”ことアレンがゲスト出演した。

神田は「わが家はですね、島田秀平さんのいいなりです」と話した。「島田さんがおっしゃった日に入籍をし、島田さんがおっしゃったカラーのお財布を買い、島田さんがおっしゃった日におろす、ということをしています」と島田への信頼度の高さを言葉にした。

島田が来年の運気アップの1つに「ラッキーカラーのものを買う」と上げた。26年は赤や黄色がラッキーカラーだという。神田は「赤や黄色ならなんでもいいんですか？」と質問。島田は「いいです」と答えながら、「お財布はちょっと、赤だと赤字につながるので。黒とか黄色とか。いちばんいいのは緑色と言われています」と説明した。

すると神田は「ちょっと待って」。そして「毎年、島田さんがおっしゃっている、お財布だったらこの色っていうのを買っているんですけど。来年は何がいいですか？」と聞いた。島田は「来年はというか、お財布は緑がずっといいんですね」と答えると、「え、全然汚れていないのに毎回買っているんですよ。言うことを聞いて。ピンクの時はピンクとか」と不満そうに話した。

MCのハライチ澤部佑（39）が神田に「緑でいいんですって」と言うと、神田は島田に向かって「そんなこと言ってました？」とやや切れ気味。島田は「いろいろありますけど、緑は結構いいですよ」と困惑した様子。「本当ですか？」と言う神田に澤部が「お客がだまされたのに気付いて…」とあおった。島田は、おはらいをするように、神田の頭に手をかざすしぐさをして笑いを誘った。