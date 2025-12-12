40歳からの“美人化”で話題の大沢あかね、自身の美容法を紹介「36歳から…」
タレントの大沢あかねが、2026年2月2日に書籍『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』(ワニブックス 1,815円／四六判 176ページ オールカラー)を発売することがわかった。
『遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり』(ワニブックス)
40歳から“急な美人化”で話題を集める大沢。かつて「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」だったが、36歳で一念発起。同書では、3児の母、そしてタレントとして育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容法＝“お風呂美容”を紹介する。「外側1割・内側9割」の考え方で、忙しくても“お風呂の20分”を最高の美容時間に変えるアイデアが満載な1冊になっている。
コメントは以下の通り。
○大沢あかね
3児の母として育児中心の生活。仕事も、ロケあり・生放送ありで超多忙! 朝、顔を洗うのもめんどうだった放置肌の私が、36歳から一念発起! 「私はきれい売りじゃないし……」とサボってきた呪いを美容が解いてくれました。
私の美容は伸び代が売り! 「キレイな方がいい」って時代じゃないけど、自分くらいは自分のこと、キレイって思いたい! 手抜きが得意な私が実践している、美肌のためのマイルールをお届けします。
【編集部MEMO】
大沢あかねは、1985年生まれ。大阪府出身。8歳で子役としてデビュー後、TV・ラジオ・イベントと幅広く活躍。日本テレビ『ヒルナンデス!』木曜レギュラー。3児の母(15歳・9歳・6歳)。夫は芸人・劇団ひとり。
