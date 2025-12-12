文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）

―12月12日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

12月に入りました！すでに配信中ふくめて今月は

1週目：シガー＝ヤバいオジサン

2週目：ぽん太＝ヤバいオジサン

さて、3週目以降も“ヤバいオジサン”は続くのか？？？

そして、12月は5週目があり、

今年最後の配信になります。

その配信は毎年恒例（？）メンバーの評価をディレクターが独断と偏見で

決めているのですが、今年からは「ちょちょらのブンカ・アワード」

としてメンバー4人の中から賞を決めるのですが、、、

今年は初受賞や連続受賞がでるのか？

はたまた波乱が起きる展開になるのか？

年末のお楽しみにしていただければ幸いです。

今年も一年ちょちょらのブンカをどうもありがとうございました。

らくごのブンカ、そしてちょちょら組を来年も応援よろしくお願いいたします。