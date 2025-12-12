【らくごのブンカ】ヤバいオジサン達！？
―12月12日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
12月に入りました！すでに配信中ふくめて今月は
1週目：シガー＝ヤバいオジサン
2週目：ぽん太＝ヤバいオジサン
さて、3週目以降も“ヤバいオジサン”は続くのか？？？
そして、12月は5週目があり、
今年最後の配信になります。
その配信は毎年恒例（？）メンバーの評価をディレクターが独断と偏見で
決めているのですが、今年からは「ちょちょらのブンカ・アワード」
としてメンバー4人の中から賞を決めるのですが、、、
今年は初受賞や連続受賞がでるのか？
はたまた波乱が起きる展開になるのか？
年末のお楽しみにしていただければ幸いです。
今年も一年ちょちょらのブンカをどうもありがとうございました。
らくごのブンカ、そしてちょちょら組を来年も応援よろしくお願いいたします。