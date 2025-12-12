¡Ú¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡ÛÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö²Â»Ò¡¦½ã»Ò¤Î¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡×¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î°ËÆ£²Â»Òµ¼Ô¡¦ÎëÌÚ½ã»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢§¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢§12·î12ÆüÇÛ¿®¹æ¡¡Ã´Åö
ÎëÌÚ½ã»Ò
8Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤ÏÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤Ç¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï54¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É7.5¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤¬Ê¿¾ï»þ¤è¤êÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ò¡¢2022Ç¯12·î¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¸å½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤Î7Æ»¸©182»ÔÄ®Â¼¤Ç¤¹¡£1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï¼Ò²ñ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÂÖÀª¤Î°Ý»ý¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤ËËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÃæÉô¤«¤éÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤ò½Ð¤·¡¢´ä¼ê¤Îµ×»ü¹Á¤Ç70¥»¥ó¥Á¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÁáÄ«¤ËÁ´¤Æ²ò½ü¡£¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¤Ç·×34¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÉé½ý¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¾ðÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ³¤¹Â¡¦ÀéÅç³¤¹Â±è¤¤¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÁÛÄê¿Ì¸»°è¤Ç¡¢Àººº¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤¬7°Ê¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£7Æü°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É8µé°Ê¾å¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ï100²ó¤Ë1²óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ï»öÁ°ÈòÆñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¹Â¤äÀéÅç³¤¹Â¤ÇºÇÂç¥¯¥é¥¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä´ä¼ê¤Î°ìÉô¤Ë¹â¤µ30¥áー¥È¥ë¶á¤¤ÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç¤ÇÌó19Ëü9Àé¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿×Â®¤ÊÈòÆñ¤Ê¤É¤Ç¡¢»à¼Ô¤ò8³ä¸º¤é¤»¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¸µÆü¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£°ìÅÙ¡¢Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î½àÈ÷¤ä¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î²ÈÂ²¤ÎÏ¢ÍíÊýË¡¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¤·§ËÜ¸©¿åËó»Ô¡Ö¤«¤é¤¿¤Á¡×¤ÎÌµÇÀÌô²¹½£¤ß¤«¤ó
·§ËÜ¸©¿åËó¤«¤é¡¢¤«¤é¤¿¤Á¤Î²¹½£¤ß¤«¤ó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤«¤é¤«¤é¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÄ°¤¤¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿åËóÉÂ»ö·ï¤Ç³¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µù»Õ¤¿¤Á¤Ï¡ÖÎ¦¤Ë¾å¤¬¤ë¡×ÁªÂò¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢À¸³è¤ÎÎÈ¤È¤·¤Æ´Å²Æ¤ß¤«¤ó¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿åËó¤Î¤ß¤«¤ó¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ¤Ë¿åËóÉÂ»ö·ï¤òÅÁ¤¨¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸³è¤ò¿ø¤¨ÊÖ¤¹·Àµ¡¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤´Å²Æ¤ß¤«¤ó¤Î¼«¼çÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
º£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÊý¡¹¤¬ÃúÇ«¤ËºÏÇÝ¡£´Å²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó»ä¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿²¹½£¤ß¤«¤ó¤âÌµÇÀÌô¡¢ÄãÇÀÌô¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÇÀÌô¤ÇÈé¤ÎÇö¤¤²¹½£¤ß¤«¤ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÍÑ¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤Á¤ã¤ó¤È»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤ß¤«¤ó¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¡£
ËÜÅö¤ÏÅÚÍËÅþÃå»ØÄê¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤é¤¿¤Á¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼ý³Ï¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÁá¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢È¯Á÷¤òÁá¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¤¥ì¥â¥ó¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ÈÃÊ¥Üー¥ë¤Ë
¤«¤é¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¥Áー¥à¤È¡¢Í§¿Í¤È¡¢º£½µ²ñ¤¦Í½Äê¤ÎÊ£¿ô¤ÎÊý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤é¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±¸Ä¤º¤ÄÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¹ÊóÉô°÷¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Êー¡£¤«¤é¤¿¤Á¡¡¤ß¤«¤ó¤È¥¸¥åー¥¹¤Î¤ªÅ¹¤Î¥µ¥¤¥È¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¤¤Ê¤ó¤Ç¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿
ºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£¹ÃÈåºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ
¡Ö¥¦¥¿¥¬¥¿¥ê¡×¤Ë»ä¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À§Èóradiko¥¨¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ê¤É¤Ç¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï½©ÅÄÊüÁ÷¡¢»³¸ýÊüÁ÷¡¢17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï½©ÅÄÊüÁ÷¡¢»³¸ýÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊ¡°æÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÎ¾Êý¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ê¤É¤Ï³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÃÈå¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À§ÈóÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¶ÁÛ¤Ê¤ÉX¤Ê¤É¤Ç´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡ÎëÌÚ½ã»Ò