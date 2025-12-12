ファミリーマートは12月16日、パンを購入で「ポケモンフレンダ」のスペシャルフレンダピックがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

パン購入でフレンダピックがもらえる

ポケモンフレンダは、ポケモンとバトルをしてポケモンを捕まえ、筐体から排出される「フレンダピック」を集めるキッズアミューズメントマシン。

ポケモンフレンダ

期間中、対象のパンを3個購入すると、「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ(メガボーマンダ)」または「メタグロス(メガメタグロス)」のいずれか1個がもらえる。

左:ボーマンダ(メガボーマンダ)/右:メタグロス(メガメタグロス)

それぞれ描き下ろしデザインで、ポケモンフレンダにセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場する。さらに、ゲーム内のミニゲームをプレイして成功すると「メガシンカ」した強いすがたで遊ぶことができる。

キャンペーン期間は2025年12月16日AM10:00~12月29日まで。景品が無くなり次第終了となる。

(C)2024 Pokemon. (C)1995‐2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。