【ポケモンフレンダ】ファミマの対象パン3個購入でフレンダピックがもらえるキャンペーン - 「メガボーマンダ」「メガメタグロス」の描き下ろしデザイン
ファミリーマートは12月16日、パンを購入で「ポケモンフレンダ」のスペシャルフレンダピックがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。
パン購入でフレンダピックがもらえる
ポケモンフレンダは、ポケモンとバトルをしてポケモンを捕まえ、筐体から排出される「フレンダピック」を集めるキッズアミューズメントマシン。
ポケモンフレンダ
期間中、対象のパンを3個購入すると、「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ(メガボーマンダ)」または「メタグロス(メガメタグロス)」のいずれか1個がもらえる。
左:ボーマンダ(メガボーマンダ)/右:メタグロス(メガメタグロス)
それぞれ描き下ろしデザインで、ポケモンフレンダにセットすることで、それぞれのポケモンがゲームに登場する。さらに、ゲーム内のミニゲームをプレイして成功すると「メガシンカ」した強いすがたで遊ぶことができる。
キャンペーン期間は2025年12月16日AM10:00~12月29日まで。景品が無くなり次第終了となる。
(C)2024 Pokemon. (C)1995‐2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
