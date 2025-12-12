「何が悪かった？」仲が良かった友達が急に冷たくなった…高校生の悩みにSaucy Dog石原慎也が送ったアドバイスとは？
3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。
12月9日（火）放送回のメイン授業（放送）「普通にしんどい」では、「仲の良かった友達が急に冷たくなり、まったく話してくれなくなった」という高校生リスナーに逆電。石原が、その関係性の修復、もしくは気持ちの整理のためにすべきことについて真摯にアドバイスを送りました。
石原：生徒のみんなの普通を受け止めるSaucy LOCKS!のメイン授業、「普通にしんどい」！ 今、ちょっとしんどいなと思っている生徒と話をしていきます！
まずは、書き込みを紹介します。
＜リスナーからのメッセージ＞
僕は高校2年生で仲の良かった友達が急に冷たくなり、まったく話してくれなくなりました。去年まではそんなことなく、学校で1番の友達でした。心当たりもなく気を遣う毎日です。自然にもう1度仲良くなるためにはどうすれば良いと思いますか。（兵庫県17歳 男の子）
石原：難しいね、これ。原因がわかんないんだもんね。その原因も聞けないのかな？ 俺も似たような経験があったんだけどね……。
それでは、電話をしていきましょう。もしもし！
リスナー：もしもし、よろしくお願いします。
石原：親友と、どれくらい仲良かったの？
リスナー：一緒にユニバ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）に行ったり、ずっと学校でも一緒で、長電話も全然したりしとったし、みたいな感じやったんすよ。
石原：なるほどな。「話してくれない」その理由聞いたりしたの？
リスナー：いや、してないです。
石原：聞けないか。話してくれないってどんな感じ？
リスナー：話しかけても、「何？」とか。で、こっちが話ひろげても「うんうん」とか。なんかもう話したくないんやろなみたいな。
石原：あからさまに出される感じか。
リスナー：そんな感じです。
石原：自分としても思い当たるキッカケとかはないんよな？
リスナー：全くないですね。
石原：誰かに相談したりとかは？
リスナー：いや、周りの友達にもなんか相談しにくくて、ちょっと。
石原：そうだな、難しいな。今、何がしんどい？
リスナー：仲良かったのに、その子の顔色ばっか伺ってしまうというか、いちいち行動が全部気になってまう感じで、しんどいです。
石原：仲が悪い理由を知りたいっていうよりも、自分がしんどいこの気持ちを忘れたい、みたいなこと？
リスナー：そんな感じです。
石原：仲直りしたいとかじゃなくて。
リスナー：はい。でも、とりあえず理由を知りたいです。
石原：もう理由に関しては聞くしかないんちゃう？ 自分が傷つくのも覚悟で。さっぱりさせたいならね。1回聞いてみて、「何が悪かった？」とか「何かしたっけ？」とか。そういうアプローチをしていって、それでも答えてくれへんのやったら、別にもういいし。なんか答えてくれて、もしかしたら、また仲良くできるかもしれへんしな。
だから、どう転んでも、未練がないって言ったらさ、あれかもしれんけど。とりあえず理由を知りたいってのと、自分のモヤモヤは晴らしたいっていう気持ちだったら、1回聞いてみるのはありかもな。勇気振り絞って。
他の友達とかとはどうなん？ 大丈夫なん？
リスナー：他の友達は、もういつも通り仲良い感じで。
石原：なるほどな、なんなんやろうな。繰り返しになっちゃうけど、1回話を聞いてみよう。
リスナー：そうですね、ちょっと勇気出してみます。
石原：話の聞き方もな、「俺なんかした？」ってより「なんかあったん？」とか、「最近元気ないけど大丈夫？」みたいな。自分の「寂しい」っていう気持ちを伝えたほうが良いのかもな、正直に。「最近、元気なくて、会話も続かなくて寂しいんやけどなんかあったの？」って感じ。で、それでもダメだったら、「俺、全然思い当たる節ないけど、ごめんな」みたいな。卒業まではもう我慢かもしれないけどね。その子自体は他の人とはどうなの？
リスナー：他の子ともはいつも通りで。
石原：じゃあ、ほんとに君とのなんかだ。
リスナー：そうですね。
石原：じゃあ1回話しかけて、もしよければまた近況を送ってほしい。なんやろうな、ようわかんないけど、ちょっと頑張って勇気を出して、仲直りしてほしい！
リスナー：ありがとうございます。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11679
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
