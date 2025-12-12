ワイテルズ・きんとき 人生変えた挫折…“選考漏れ”で「自分のプライドに気付かされた」転機を告白
アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。
11月7日（金）と14日（金）放送のゲストは、歌い手として活躍し、6人組ゲーム実況グループ「White Tails」（ワイテルズ）のメンバーでもある「きんとき」さん。この記事では、学生時代を振り返った7日の放送の模様をお届けします。
「White Tails」は、Nakamu、Broooock、シャークん、きんとき、スマイル、きりやんの同級生6人組で結成されたゲーム実況グループ。「Minecraft（マインクラフト）」（通称：マイクラ）を始めとするさまざまなゲーム実況動画などを投稿。今年1月には、日本武道館で3DAYSイベントを開催。現在、グループとしての活動は休止中で、メンバー個人がさまざまな活動を続けています。
＊
こっちのけんと：この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。きんときさんの1つ目のモーメントは？
きんとき：「2016年、高校の合唱選抜で選考漏れ」です。
こっちのけんと：合唱の選抜というのは、部活とかじゃなくて？
きんとき：授業の選択で音楽が選べるところで、学校内で発表のようなものがあったんです。
こっちのけんと：もともと音楽や歌うことは好きだったのですか？
きんとき：中学校から有志の合唱団みたいなところにもいました。音楽は好きだったし、いけるかなと思っていました。上手だと言われていたので、自分なりにプライドがあったことに気付かされた出来事です。
こっちのけんと：そこから音楽にどハマりしたのは、ご両親が音楽をやられていたとか？
きんとき：全然関係ないですね。
こっちのけんと：いつから好きになったのでしょうか？
きんとき：どこからでしょうか……ただ、僕以外、家族全員“お風呂で歌う人”でした。僕は恥ずかしくてできませんでしたが（苦笑）。
こっちのけんと：ちなみに当時、どんな曲を聞いていましたか？
きんとき：ボーカロイドというか、ニコニコ動画が全盛期というか、そのくらいの世代だったので。本当にいろんな、主にそれこそ歌い手さんをメインで、いろんなボーカロイドの曲を掘っていました。
――ここで、きんときさんが当時聴いていた西沢さんP「夜もすがら君想ふ」をオンエア
こっちのけんと：なんか懐かしいですね。僕も当時、結構ボカロ系というか、こういう音楽を聴いていたので。このときの音楽の感じって、めっちゃ明るくなかったですか？ もちろん暗い曲もありましたが。
きんとき：僕もやっぱそういう明るい曲が好きなので。なかでもこの「夜もすがら君想ふ」（が好きでした）。ギターの感じもすごく楽しいですし。ワイテルズの活動でバンドもやっていまして、カバーさせていただいて。
こっちのけんと：そうだ、やってましたね！ 素晴らしい。
番組では他にも、グループ結成秘話などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
11月7日（金）と14日（金）放送のゲストは、歌い手として活躍し、6人組ゲーム実況グループ「White Tails」（ワイテルズ）のメンバーでもある「きんとき」さん。この記事では、学生時代を振り返った7日の放送の模様をお届けします。
こっちのけんと、きんときさん
「White Tails」は、Nakamu、Broooock、シャークん、きんとき、スマイル、きりやんの同級生6人組で結成されたゲーム実況グループ。「Minecraft（マインクラフト）」（通称：マイクラ）を始めとするさまざまなゲーム実況動画などを投稿。今年1月には、日本武道館で3DAYSイベントを開催。現在、グループとしての活動は休止中で、メンバー個人がさまざまな活動を続けています。
＊
こっちのけんと：この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを伺っていきます。きんときさんの1つ目のモーメントは？
きんとき：「2016年、高校の合唱選抜で選考漏れ」です。
こっちのけんと：合唱の選抜というのは、部活とかじゃなくて？
きんとき：授業の選択で音楽が選べるところで、学校内で発表のようなものがあったんです。
こっちのけんと：もともと音楽や歌うことは好きだったのですか？
きんとき：中学校から有志の合唱団みたいなところにもいました。音楽は好きだったし、いけるかなと思っていました。上手だと言われていたので、自分なりにプライドがあったことに気付かされた出来事です。
こっちのけんと：そこから音楽にどハマりしたのは、ご両親が音楽をやられていたとか？
きんとき：全然関係ないですね。
こっちのけんと：いつから好きになったのでしょうか？
きんとき：どこからでしょうか……ただ、僕以外、家族全員“お風呂で歌う人”でした。僕は恥ずかしくてできませんでしたが（苦笑）。
こっちのけんと：ちなみに当時、どんな曲を聞いていましたか？
きんとき：ボーカロイドというか、ニコニコ動画が全盛期というか、そのくらいの世代だったので。本当にいろんな、主にそれこそ歌い手さんをメインで、いろんなボーカロイドの曲を掘っていました。
――ここで、きんときさんが当時聴いていた西沢さんP「夜もすがら君想ふ」をオンエア
こっちのけんと：なんか懐かしいですね。僕も当時、結構ボカロ系というか、こういう音楽を聴いていたので。このときの音楽の感じって、めっちゃ明るくなかったですか？ もちろん暗い曲もありましたが。
きんとき：僕もやっぱそういう明るい曲が好きなので。なかでもこの「夜もすがら君想ふ」（が好きでした）。ギターの感じもすごく楽しいですし。ワイテルズの活動でバンドもやっていまして、カバーさせていただいて。
こっちのけんと：そうだ、やってましたね！ 素晴らしい。
番組では他にも、グループ結成秘話などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT
放送日時：毎週金曜 17:00〜17:25
パーソナリティ：こっちのけんと
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/
番組公式X：@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632