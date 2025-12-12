今日の運勢は？ ★12月13日（土）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?
2025年12月13日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月13日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】双子座（ふたご座）
今日は何事もポジティブに捉えて、積極的になっていくと良い日です。恋愛運もとても良い日なので、好きな人との関係も、行動していくことで、良い流れがやってくるかもしれません。
【2位】天秤座（てんびん座）
まわりの人たちにどうみられるか、ご自身をどう表現していくかを意識すると、運気が上がっていくでしょう。時と場所に合った装いを心がけながら、あなたらしさを表現しましょう。
【3位】水瓶座（みずがめ座）
いろいろな価値観に触れる機会がありそうです。さまざまな人と関わったり、いろいろな情報を取り入れたりすることによって、新しい、より洗練された自分に出逢うことができそうですよ。
【4位】牡羊座（おひつじ座）
お相手の考えに寄り添い、同調していくことで、良い流れがやってきそうです。今日は、ご自身のお気持ちを伝える前に、お相手がどう思っているのか、どう考えているのかを、聞き出してみましょう。
【5位】獅子座（しし座）
今日は、ゆっくりとしたひとりの時間を大切にすると良い日です。忙しい日常の中でも、バスタイムや、寝る前の時間など、ちょっとした時間を贅沢に過ごす意識をしてみると良いですよ。
【6位】射手座（いて座）
すこし気が重たいと感じることがあっても、コミュニティの場に行ってみると良い日です。たくさんの人たちのエネルギーに触れることで、自然にあなたの魅力がアップしていくでしょう。
【7位】乙女座（おとめ座）
好きなことをとことんやると良い日です。いくら時間をつかっても、楽しいと感じることを続けていくことで、気づかなかったご自身の才能がみえてくるかもしれませんよ。
【8位】蟹座（かに座）
心が落ち着く場所で過ごすと運気が上がっていく日です。故郷を思い出す食べ物を食べたり、懐かしいと感じる場所に足を運んだりしてみると、癒されてあたたかい気持ちになりそうですよ。
【9位】蠍座（さそり座）
ご自身の内側の意識に耳を傾けていくことで、運気UPに繋がる日です。静かな場所で、胸に手をあてて、ご自身が本当は今なにを望んでいるのか、どうなりたいのか、向き合ってみましょう。
【10位】山羊座（やぎ座）
あなたのやりたいことを形にしていく時がやってきました。さぁ、すぐにでもペンを持ち、目標を書き出していきましょう。未来日記を書くつもりで、理想の自分を描いてみてください。
【11位】牡牛座（おうし座）
理想の生活スタイルについて考えてみましょう。朝から夜まで、あなたの理想の生活を描いてみてください。そしてその理想に近づけるように、行動していきましょう。
【12位】魚座（うお座）
あなたの魅力が上がる日です。異性からのアプローチが増えるかもしれません。出会いを求めている方は、おでかけすると良いですよ。出会いを求めていない方は、注意が必要です。
【今日の一言メッセージ】
1日を過ごしていく中で、自然から送られる繊細なメッセージを受け入れる姿勢を保ち続けてください。自然は絶えることなく、私たちに語りかけてきています。私たちがすべきことは、心と精神を大きく開いておくことなのです。
■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）
池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。
