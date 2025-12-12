９日、江蘇省の蘇州港太倉港区で輸出用自動車を積み込むＲＯＲＯ（ロールオン・ロールオフ）船。（ドローンから、太倉＝新華社配信／計海新）

【新華社南京12月12日】中国江蘇省の太倉口岸（通関地）経由で1〜11月に輸出された自動車は、前年同期比76.5％増の約77万台となった。輸出先はベルギー、ブラジル、サウジアラビアなど170余りの国と地域に及んでいる。

９日、江蘇省の蘇州港太倉港区で輸出用の車両を積み込む自動車専用貨物船。（ドローンから、太倉＝新華社配信／計海新）

